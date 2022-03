Cupra ci ripensa, farà un suv ICE elettrificato dal 2024

Il cammino verso la transizione elettrica sarà molto probabilmente una marcia su file parallele (e con velocità diverse) a causa delle situazioni che influenzano energia, costi e accessibilità dei modelli Bev e soprattutto diffusione delle infrastrutture.

Una prospettiva che sta spingendo molte aziende a rivedere i programmi di abbandono rapido dei propulsori ICE, soluzione che sta tornando in auge grazie ai progressi ottenibili con le ultime tecnologie di ibridizzazione Mild e Plug-in.

Al gruppo degli 'elettro-scettici' si aggiunge ora anche la spagnola Seat che ha annunciato un'allargamento della gamma di prodotti verso modelli benzina elettrificati con soluzioni Mhev e Phev.

A guidare questo 'cambiamento' di rotta sarà, non a caso, il brand Cupra che fino ad oggi era stato portabandiera per il Gruppo di Barcellona della rivoluzione a batteria. Cupra - si legge nella nota aziendale - è destinata ad ampliare la sua gamma di veicoli elettrificati con un suv nuovo di zecca accelerando la sua crescita nel segmento altamente competitivo dei suv compatti.

Questo modello elettrificato sarà disponibile con diversi propulsori, comprese le versioni Mhev e Phev. In quest'ultimo caso integrerà una tecnologia plug-in di nuova generazione che fornirà un'autonomia elettrica di circa 100 km.

Cupra amplierà la sua gamma a partire dal 2024 e questo modello - lungo circa 4,5 metri - sarà prodotto insieme all'Audi Q3 Sportback in Ungheria presso gli stabilimenti di Györ del Gruppo Volkswagen.