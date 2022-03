Aston Martin Valkyrie AMR Pro, debutto dinamico in Bahrain

Debutto globale dinamico in Bahrain per Valkyrie AMR Pro, l'ultima hypercar 'senza regole' di Aston Martin. E come ha dimostrato inanellando alcuni giri sul circuito dove si è disputato il Gran Premio del Bahrain questa auto estrema - una delle più sorprendenti al mndo, e non solo per il prezzo di 3,5 milioni di dollari tasse escluse - offre prestazioni in pista che si avvicinano a quelle di un'auto di Formula 1.



Il motore V12 aspirato da 6,5 litri sviluppa 1000 CV a un regime di 11.000 giri, e combinando queste caratteristiche con un'efficienza aerodinamica che supera i regolamenti Hypercar di Le Mans, Valkyrie AMR Pro offre performance che non sono paragonabili a nessuna altra vettura a ruote coperte non omologata per la strada, come appunto questa Aston Martin estrema.

"È stato incredibile. Seriamente questa macchina è qualcos'altro - ha detto Dirk Müller, driver di sviluppo di Aston Martin - È più vicina a un'auto di F1 in termini di prestazioni di qualsiasi altra cosa che abbia mai guidato. La potenza, la maneggevolezza, la presa, tutto è perfetto". In più Aston Martin Valkyrie AMR Pro offre una esperienza sonora entusiasmante, che rimanda al periodo in cui sulle piste di F1 correvano auto con motore V12, come il propulsore da 6,5 litri costruito da Cosworth di Valkyire AMR Pro che ha un 'canto' unico e irripetibile. "Questa auto rappresenta il meglio dell'ingegneria delle prestazioni - ha commentato l'amministratore delegato di Aston Martin, Tobias Moers - Tutti i nostri collaudatori ma anche tutti i piloti di successo ammirano questa vettura ed è facile capire perché. Valkyrie AMR Pro si sta avvicinando ai livelli di prestazioni della F1. Siamo molto orgogliosi dell'Aston Martin più estrema di sempre".

Dopo le prime consegne dell'attesissima hypercar di Aston Martin (podotta in sole 40 unità) tutti i clienti di Valkyrie avranno l'opportunità di prendere parte a un programma dedicato all'esperienza su pista Aston Martin.

Alcuni dei circuiti FIA più iconici del mondo: da Yas Marina a Silverstone; Il Nürburgring to Fuji e il Circuit of the Americas faranno parte di un programma unico che inizierà in autunno e includerà il supporto a bordo pista di un elenco di piloti leggendari del mondo della F1 e delle gare endurance.