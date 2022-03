Mercedes‑AMG G 63 Edition 55, celebra nascita azienda 1967

Da 55 anni, cioè da quando iniziò l'attività come AMG Motorenbau und Entwicklungs GmbH ad Aspach (il trasferimento ad Affalterbach è avvenuto alla fine degli Anni '70) la sigla AMG è stata sinonimo di auto ad elevate prestazioni, di esclusività e soprattutto di una dinamica di guida emozionante e sicura ai massimi livelli e in tutte le situazioni. In questo ambito la Mercedes Classe G occupa una posizione unica da oltre due decenni ed è quindi il perfetto 'sovrano' delle prestazioni fuoristrada nel regno AMG.

Uno status di testimonial che è perfetto ideale per celebrare il 55mo anniversario dall'avvio di questa storia di successo, che si concretizza ora (e fino a tutti il mese di ottobre 2022) con la possibilità di ordinare l'allestimento Edition 55 del suv Mercedes‑AMG G 63 con un supplemento di 17.850 euro.

"Da una start-up composta da due uomini nel 1967 - ha detto Philipp Schiemer, presidente del consiglio di gestione di Mercedes‑AMG - siamo arrivati a un sito di sviluppo all'avanguardia che comprende un proprio stabilimento di produzione di motori per veicoli ad alte prestazioni e oltre 2000 dipendenti altamente qualificati nel 2022. La storia di successo di Mercedes‑AMG negli ultimi 55 anni è semplicemente impressionante.

Lo stesso vale per la Classe G, che è rimasta fedele a se stessa per oltre quattro decenni nel corso della sua carriera unica. La sua lunga storia e il suo carattere ancora genuino ne fanno il primo pozzo perfetto. Auguri per me in occasione del nostro 55° compleanno. E proprio come la Classe G non perderà nulla del suo carattere originale nella sua futura variante completamente elettrica, Mercedes‑AMG assicura anche le prestazioni di guida tipiche di Affalterbach nel suo futuro elettrificato. Nei prossimi 55 anni la storia dell'azienda - ha concluso Schiemer - sarà sicuramente emozionante e stimolante come il compito che i nostri fondatori Hans Werner Aufrecht ed Erhard Melcher si erano prefissati allora".

Mercedes‑AMG G 63 Edition 55 è dotata di motore biturbo V8 AMG da 4,0 litri con 585 Cv e 850 Nm di coppia massima. E' disponibile in nero ossidiana metallizzato o in variante G manufaktur bianco opalite brillante. I colori su entrambi i lati del veicolo sono coordinati con l'emblema AMG e il rombo AMG suggerito. Contrasti emozionanti sono offerti dai cerchi forgiati AMG da 22 pollici a raggi incrociati con verniciatura in grigio tantalio opaco e bordo del cerchio tornito a specchio, nonché dal pacchetto Night AMG e dal pacchetto Night AMG II.

Anche il tappo del serbatoio in cromo argento con scritta AMG testimonia una grande attenzione ai dettagli.

L'interno è caratterizzato dai contrasti tra nero e rosso. I listelli sottoporta in acciaio inossidabile con scritta AMG illuminata di rosso accolgono il guidatore. Per abbinarsi, i tappetini neri AMG in pregiato velours presentano cuciture a contrasto rosse e scritta "Edition 55" tessuta in rosso. Anche il volante Performance AMG in microfibra Dinamica celebra l'anniversario con il doppio badge AMG e 55, rendendo questo modello un oggetto da collezione esclusivo. I sedili AMG dal design specifico sono rivestiti in pelle nappa bicolore nel classico rosso/nero. L'atmosfera esclusiva degli interni è completata dagli elementi decorativi AMG in carbonio opaco. La fornitura comprende infine un telo copriauto per garage AMG personalizzato.