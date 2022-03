Mercedes-AMG SL: l'Italia punta al top delle prestazioni

Eleganza e prestazioni a cielo aperto racchiuse nella nuova Mercedes-AMG SL, la riedizione di un'icona e torna alle sue radici con la classica capote in tessuto e il carattere sportivo che da sempre la contraddistingue. L'elegante roadster in configurazione 2+2 posti, perfettamente a proprio agio anche all'uso quotidiano, per la prima volta trasferisce la potenza alla strada con la trazione integrale. Il frontale sfoggia la mascherina del radiatore specifica AMG con le 14 lamelle verticali la progenitrice di tutti i modelli SL: la leggendaria sportiva da competizione 300 SL del 1952. Tra gli altri elementi di design più caratteristici figurano i fari sottili a LED Digital Light, dal taglio deciso, e le luci posteriori a LED, anch'esse molto piatte. L'indole sportiva è rafforzata da soluzioni all'avanguardia, come l'assetto Active Ride Control AMG con sistema antirollio attivo, l'asse posteriore sterzante, i freni ceramici in materiale composito AMG ad alte prestazioni (a richiesta) o il sistema Digital Light con funzione di proiezione.

Abbinato al motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri, questo corredo tecnico garantisce un'esperienza di guida di altissimo livello. SL è un modello Performance Luxury, e in quanto tale è stato interamente sviluppato da Mercedes-AMG ad Affalterbach. In Italia la nuova SL sarà disponibile esclusivamente nella sua motorizzazione più potente, la SL 63 4MATIC+. Il V8 AMG con cui è equipaggiata eroga 430 kW (585 CV) e mette a disposizione una coppia massima di 800 Nm sull'ampia fascia di regime compresa tra 2.500 e 4.500 giri/min.

L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 3,6 secondi, la velocità massima è di 315 km/h. SL 63 4MATIC+ è offerta in due versioni: Premium e Premium Plus, con prezzi a partire da 198.900 euro.