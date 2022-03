Maserati Grecale Mission from Mars, vera FuoriSerie spaziale

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Per raccontare l'unicità del suo nuovo D-suv Grecale nel giorno del reveal globale, Maserati ha infranto le regole svelando un esemplare one-off del Programma FuoriSerie davvero originale, ispirato ad un ipotetico viaggio su Marte o, meglio, sul suo ritorno sulla tTerra.



Grecale Mission from Mars è una Maserati speciale per un cliente speciale che, come tutti i modelli del programmi FuoriSerie, parte da un foglio bianco e attraverso le capacità dell'azienda e dei suoi creativi - oltre che sull'ispirazione e i desideri dei clienti - offre l'oppurtunità di creare un'auto unica ed esclusiva.

Nel caso di Grecale Mission from Mars il 'viaggio' è iniziato predendo spunto dalla polvere rossa che ricopre il Pianeta Marte e le sue particolari rocce: i componenti interni ed esterni sono rifiniti con una speciale texture metallica che si ispira alle polveri minerali e agli agenti atmosferici che cambiano l'aspetto del metallo.

L'esterno è dipinto in Galactic Orange, un'interpretazione FuoriSerie della carrozzeria attraverso un colore multistrato a base super-liquido, a immagine del metallo fuso, su una resina futuristica, rosso-arancio intenso, quasi gelida. Per completare l'esterno, la Grecale Mission di Mars equipaggia speciali cerchi Vortex Wheels.

Non si tratta di una mera personalizzazione del cerchio dal punto di vista cromatico, ma di una variazione della lavorazione meccanica del materiale stesso; il disegno che si crea rimuovendo il materiale è un vortice, come il movimento dell'aria che si genera partendo e guidando ad alta velocità. La superficie grezza è protetta da uno strato superiore trasparente. Il grigio delle gomme è invece realizzato con una speciale miscela dedicata al pianeta Marte.

Il modello è dotato di badge specifici e il Tridente sul montante posteriore si fonde con la carrozzeria, conferendole un aspetto bidimensionale, con proporzioni più grandi del solito.

Il disegno del Tridente è stato rivisto, conferendogli un effetto che simboleggia il flusso delle onde e delle informazioni che provengono dallo spazio, e richiama la sensazione di movimento ad altissima velocità.

Anche lo schermo da 12,3 pollici, il più grande mai visto su una Maserati, contribuisce ad un'esperienza unica dentro l'auto, durante il viaggio verso un altro pianeta. E' presente una speciale 'mappa stellare' proprio sul tetto - in corrispondenza dell'elemento in vetro - così come sono tutti impostati al tema di Marte i contenuti dell'Infotainment. Anche i nuovi sedili si sposano perfettamente con un design ispirato alle condizioni nello spazio, alle tute spaziali per astronauti e, quindi, anche alle ultime tendenze della moda, unendo artigianalità e innovazione. (ANSA).