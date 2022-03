Honda Civic e:HEV: la berlina giapponese diventa Full-Hybrid

Con il debutto dell'undicesima generazione di Honda Civic la casa giapponese completa l'elettrificazione della gamma europea. Da icona della sportività a trazione anteriore fino all'efficientissima versione Full-Hybrid, l'evoluzione della berlina nipponica prosegue nel tracciato della sostenibilità, imposto dalle norme europee sulle emissioni. Il look della nuova Civic richiama il DNA sportivo con una linea del cofano più bassa di 25 mm rispetto alla generazione precedente. Il tutto a vantaggio della visibilità e della luminosità dell'abitacolo. Il passo più lungo di 35 mm ha permesso ai progettisti di creare un ambiente più spazioso e comodo, oltre a migliorare le prestazioni e la stabilità sul rettilineo. La struttura del portellone posteriore in resina ha comportato una riduzione di peso del 20% rispetto alla versione precedente, il che lo rende più facile da aprire e chiudere. All'interno, lo sviluppo orizzontale della plancia enfatizza l'ampiezza dell'abitacolo che, abbinata a un campo visivo più ampio, dona un forte senso di apertura e ariosità.

Gli interni sono un salto nel futuro grazie alle interfacce digitale abbinate a materiali sofisticati nei rivestimenti e nelle finiture, come la bocchetta dell'aria in metallo con motivo a nido d'ape che si distende per l'intera lunghezza della plancia. Sull'allestimento Advance, il display del guidatore è ora dotato di un LCD HD a colori da 10.2'' per una migliore visibilità. La nuova Civic offre un pacchetto Infotainment intuitivo: il touchscreen centrale è stato ingrandito e portato a 9'' ed è stato sollevato per ridurre al minimo il movimento degli occhi. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Gli allestimenti Elegance e Sport sfoggiano otto altoparlanti di serie, mentre la versione Advance è dotata di 12 altoparlanti BOSE di prima qualità. La tecnologia Honda e:HEV (Hybrid Electric Vehicle) della nuova Civic prevede una batteria agli ioni di litio da 72 celle, due motori elettrici abbinati a un motore da 2.0 litri di nuova concezione a iniezione diretta e ciclo Atkinson. Complessivamente, il propulsore offre una potenza massima di 135 kW e una coppia di 315 Nm, per consumi inferiori ai 5 L/100 km. Tra i sistemi di sicurezza e di guida assistiti inclusi nel pacchetto Honda SENSING troviamo na nuova telecamera grandangolare da 100° e la migliorata tecnologia di riconoscimento pedoni, strisce segnaletiche, limiti e altri veicoli, incluse bici e moto. Per la prima volta, la nuova Civic è equipaggiata di sensori sonar: quattro all'anteriore e quattro al posteriore. Oltre alle versioni migliorate delle tecnologie già in uso, quali il sistema di frenata a riduzione d'impatto, il sistema di mantenimento della corsia, i-ACC e il monitoraggio dell'angolo cieco, il sistema di monitoraggio del traffico in manovra e del sistema di assistenza nel traffico (Traffic Jam Assist).