Alfa Romeo Tonale, aperti ordini di Edizione Speciale

Alfa Romeo ha annunciato l'apertura degli ordini di Tonale, che esordisce nella versione di lancio chiamata Edizione Speciale. Contraddistinta da un allestimento di vertice per soddisfare quei clienti che per primi decideranno di acquistare il primo SUV compatto di Alfa Romeo, il veicolo è anche quello che segna un 'cambio di marcia' per il marchio del Biscione, che si proietta nella nuova era della connettività e dell'elettrificazione.

Tonale Edizione Speciale verrà proposta nella configurazione Hybrid con motore 1.5, 4 cilindri, da 130 CV e con un equipaggiamento ricco, tra cerchi in lega da 20'', pinze freno rosse by Brembo, fari Full Led adattivi Matrix, cristalli posteriori oscurati, palette cambio in alluminio, keyless entry, portellone automatico con sistema hands free e altro ancora.

Come anticipato durante la première internazionale, già a partire dall'Edizione Speciale, Tonale sarà la prima auto sul mercato, in esclusiva mondiale, a esser dotata di tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), una novità nel settore automotive. Alfa Romeo è infatti il primo costruttore a collegare la vettura a un certificato digitale Nft.

La tecnologia si basa sul concetto di 'blockchain card', un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura. Sul mercato dell'usato, la certificazione NFT rappresenterà un'addizionale fonte di credibilità per acquirente e venditore.

Tonale segna anche l'ingresso nel mondo dell'elettrificazione di Alfa Romeo, con la missione di reinventare la sportività nel ventunesimo secolo. Un impegno concreto verso un futuro orientato alla mobilità sostenibile, ma che al contempo tiene fede ai valori fondanti. La versione 'Edizione Speciale' debutta con il motore Hybrid da 130 CV abbinata alla nuova trasmissione automatica a sette rapporti con motore elettrico 'P2' 48 volt da 15kW e 55Nm, capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.