Firmata Brabus una Mercedes Classe E da 900 Cv

I preparatori tedeschi della Brabus hanno messo mano all'elegante e lussuosa berlina Mercedes Classe E per trasformarla in una vera e propria belva da strada in grado di rivaleggiare con le più blasonate supercar in commercio.

La proposta degli esperti di Bottrop vanta infatti 900 Cv sotto il cofano, una potenza eccezionale che permette alla vettura della Stella di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi (0,6 in meno rispetto al modello originale di partenza) e di raggiungere la velocità massima di 330 km/h, raggiungibile con scatto da ferma dopo 23,8 secondi.

Gli interventi apportati sulla Classe E per trasformarla in Rocket 900 prevedono una sapiente cura vitaminica che ha interessato la parte propulsiva e un deciso lifting estetico che ha incattivito l'aspetto della tre volumi teutonica. Come base di partenza è stato utilizzato il modello AMG E 63 S 4Matic con trazione integrale e motore di 3.982 cc accreditato di fabbrica di 612 Cv e di una velocità di punta di 300 km/h.

La potenza è stata incrementata di quasi 288 Cv, innanzitutto aumentando la cilindrata del propulsore sino a 4,5 litri e modificando numerose delle componenti originali, con il risultato di ottenere dal nuovo biturbo a benzina una coppia massima 'monstre' di 1.250 Nm, autolimitata elettronicamente a 'soli' 1.050 Nm.

Tra i numerosi interventi all'estetica e alla carrozzeria, da segnalare l'adozione di cerchi in lega monoblocco da 21" ispirati al mondo delle corse e di numerosi dettagli aerodinamici in fibra di carbonio. Specifico e altamente personalizzabile anche l'interno della Rocket 900, rifinito in maniera artigianale.