Prodrive Hunter, incredibile hypercar off-road da deserto

Non sono numerosi al mondo i casi di automobili stradali che sono derivate, con poche modifiche, da un modello nato e costruito per le competizioni. Ma si contano davvero sulle dita di una mano le supercar, omologate per la regolare circolazione su strada, che nascono come evoluzione di veicoli speciali progettati per i rally-raid, cioè tra le gare più 'estreme' al mondo e che richiedono mezzi altrettanto specialistici.

Anche se l'affermazione di Prodrive (azienda britannica nata nel 1984 e divenuta celebre per aver portato le Subaru a vincere sei titoli nel Mondiale Rally) di aver "creato la prima hypercar fuoristrada al mondo" è discutibile - visto ad esempio il precedente esempio della Lamborghini LM002 con motore V12 da 420 Cv - è innegabile che il mastodontico buggy a trazione integrale Hunter sia una interessante novità per chi ha da spendere 1,6 milioni di dollari (tasse escluse) e nuove volare sulle dune del deserto con un mezzo praticamente identico a quello con cui l'asso Sebastian Loeb ha gareggiato - arrivando secondo assoluto - alla Dakar 2022 con l'Hunter T1 del team Bahrain Raid Xtrem.

Prodrive, con l'aiuto del celebre designer Ian Callum (ha lavorato per Ford, TWR, Aston Martin e nel 1999 era diventato direttore del design di Jaguar) già autore dell'Hunter T1, ha lavorato con grande cura su tutte le parti del super-offroad, già per rendere più piacevole l'aggressivo aspetto del modello da gara, sia per aumentare ad un livello sufficiente il confort.

Va sottolineato che l'Hunter stradale conserva la gigantesca gommatura da deserto, con pneumatici da 35 pollici, e l'assetto rialzato che è indispensabile per garantire una corda adeguata alle sospensioni al momento degli atterraggi dopo il 'volo' in velocità sopra alle dune. L'auto è spinta da un poderoso V6 biturbo 3,5 litri con lubrificazione a carter secco che eroga oltre 600 Cv e una coppia massima di 700 Nm. Il telaio è formato da una struttura tubolare in acciaio ad alta resistenza mentre la carrozzeria è integralmente in fibra di carbonio. L'accelerazione 0-100 si realizza in meno di 4 secondi anche sulla sabbia mentre la velocità massima è funzione del tipo del fondo (su asfalto, con pneumatici adeguati, potrebbe essere di 300 km/h).