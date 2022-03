Jeep (RED) Renegade, in Usa versione con finalità umanitarie

Come già avvenuto in Italia e altri mercati europei per modelli della gamma Fiat e in Usa con Ram, Stellantis ha aggiunto negli Stati Uniti una versione della Jeep Renegade quale ulteriore elemento della partnership multimarca con la campagna finalizzata a sostenere il lavoro del Global Fund, l'organizzazione umanitaria che investe ogni anno 4 miliardi di dollari nella lotta alle emergenze sanitarie globali.

La nuova edizione speciale 2022 Renegade, riservata al mercato degli Stati Uniti - affiancata da una analoga variante di Compass - abbina le leggendarie capacità 4x4 di Jeep agli esclusivi elementi di design del marchio (RED) conferendo un aspetto esclusivo che enfatizza la sua missione di donare fondi alla iniziativa fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006.

"Il marchio Jeep si unisce a come altri marchi Stellantis - ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep North America - per aiutare a finanziare programmi sanitari destinare a salvare vite in tutto il mondo. Una percentuale dalle vendite di ogni edizione speciale RED Renegade e RED Compass aiuterà a sostenere il lavoro fondamentale del Global Fund e la lotta contro le pandemie".

Basata sul popolare allestimento Latitude, Jeep (RED) Renegade propone le calotte degli specchietti Colorado Red, il tetto verniciato in tinta carrozzeria con mancorrenti neri, ruote in alluminio Granite Crystal da 19 pollici e badge (RED) unico.

Gli interni di questa versione speciale includono sedili avvolgenti in tessuto nero con cuciture Ski Grey, altoparlanti Trailhawk Ruby Red e cornici di ventilazione, volante, console e cambio rivestiti in pelle, oltre al sistema Uconnect 4 con display touchscreen standard da 8,4 pollici e navigazione GPS.

Il modello 4x4 in edizione speciale (RED) Renegade viene fornito di serie con il motore 4 cilindri turbo da 1,3 litri abbinato a una trasmissione automatica a 9 rapporti e segmento e ad una sistema automatico di gestione della trazione 4x4 Jeep Active Drive. L'edizione speciale (RED) Renegade è disponibile oltre che nel colore Colorado Red nelle tinte Alpine, Black e Sting Grey.