Cadillac Escalade V, lancio 11 maggio supersuv V8 6,2 litri

Quello di General Motors nei confronti delle proposte all'utenza sembra essere un comportamento quasi 'bipolare'. Da un lato gli enormi investimenti per i nuovi modelli 100% elettrici e per tutto quello che riguarda la transizione verso l'azzeramento dell'impronta di CO2. Dall'altro l'annuncio - attesissimo da una certa fascia di utenza - che il prossimo 11 maggio verrà presentata ufficialmente la nuova edizione del super-suv Cadillac Escalade V, La criticità non è rappresentata dalle dimensioni di questo veicolo e nemmeno dal fatto che il prezzo di partenza della nuova gamma dovrebbe collocarsi attorno ai 100mila dollari. Ciò che stupisce è l'annuncio che sotto al cofano dell'ultimo Escalade, appunto in variante sportiva V, ci sarà un motore benzina V8 LT4 da 6,2 litri di cilindrata, capace di erogare 688 Cv.

I dati ufficiali non sono stati ancora diffusi, ma confrontando questa versione del V8 sovralimentato con le altre già impiegate dalla GM per altri marchi, non è azzardato ipotizzare emissioni di CO2 attorno ai 300 g/km. Annunciato già nel 2019 e poi fatto slittare di anno in anno a causa della pandemia, Cadillac Escalade V si preannuncia un sicuro successo sia nella versione di serie (con equipaggiamenti top in tutti i livelli) sia in quelle allestite da aziende esterne che trasformano questi suv full size in lounge, discoteche, uffici di rappresentanza ed alcove su ruote.

Il motore V8 di questo modello - che diventerà il suv più potente nella storia della General Motors - è lo stesso della Camaro ZL1 e della terza generazione della Cadillac CTS-V, dove però le potenze sono mantenute a livelli leggermente più bassi (rispettivamente 650 e 640 Cv). La produzione avverrà all'interno dello stabilimento General Motors di Arlington in Texas.