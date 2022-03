Bentley Bentayga, un modello unico versione Space Edition

La filiale Bentley di Orlando, in Florida, ha commissionato una Bentayga Space Edition. La speciale edizione del Suv è rifinita in Cypress, ovvero un particolare colore grigio scuro metallizzato, con sfumature verdi, il tutto arricchito da elementi in nero lucido che hanno preso il posto dei tipici inserti cromati. Il rivestimento in Orange Flame è invece ispirato alle scie di polvere delle comete.

All'interno della cabina, la prima caratteristica visibile quando si aprono le portiere sono le pedane illuminate raffiguranti pianeti in orbita nel sistema solare. Il rivestimento interno è in tonalità Beluga e Porpoise e non mancano le esclusive coperture degli altoparlanti del sistema audio, per l'occasione in Satin Black, oltre ad alcuni dettagli arancioni presenti sui sedili e sul tunnel centrale con volante, leva del cambio, cruscotto e pannelli delle portiere che presentano altre tonalità vivaci.

Basata sulla versione Speed, la Bentley Bentayga Space Edition è mossa da un motore V12 biturbo da 6 litri con 635 CV di potenza a disposizione e 900 Nm di coppia massima, disponibile a partire da 1500 g/min. Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica britannica, il SUV impiega poco meno di 4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 306 km/h.