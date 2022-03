Citroën C5 X, e' invito al viaggio per piacere di guida

Citroën ritorna nel segmento delle grandi 'viaggiatrici' e lo fa con C5 X. Un 'invito al viaggio', per dirla come la casa francese ha scelto di presentare il nuovo modello, citando anche il poeta francese Charles Baudelaire. Un ritorno al segmento D attraverso un modello caratterizzato da un design esterno 'di rottura' e che porta la CX 5 in una sorta di status che unisce il dinamismo di una berlina, la praticità di una station wagon e la versatilità di un moderno SUV. Abbiamo provato la nuova arrivata, nella versione benzina e in quella ibrida, sulle strade della Catalunya.

L'obiettivo dichiarato dalla casa: ottenere il massimo possibile in termini di comfort, mettendo la tecnologia al servizio del piacere di guida. Così, come erede designata delle grandi stradiste Citroën, del passato, la C5 X concentra tutta la competenza del marchio francese per offrire al conducente e ai passeggeri un viaggio nella massima comodità e sicurezza. A sorvegliare sul comfort ci pensano, priuma di tutto, le sospensioni che assicurano una guida fluida e dolce, caposaldo per Citroën, pur garantendo un'ottima tenuta di strada.

Nell'abitacolo, un'atmosfera accogliente, elegante, spaziosa e confortevole pensata strizzando l'occhio al viaggio.

C5 X, nella sua versione ibrida, è dotata di serie delle sospensioni Citroën Advanced Comfort, innovazione in anteprima mondiale e firmata dalla casa francese, che filtra le imperfezioni del fondo stradale come piccoli ostacoli, buche, cordoli, dossi e altre asperità. Sotto al cofano, la scelta è tra tre diverse motorizzazioni, benzina e ibrida Plug-in, tutte associate al cambio automatico, dalla più 'piccola' PureTech 130 alla PureTech 180, passando per la più 'potente' Hybrid 225, che associa il motore della più 'grande' PureTech ad un motore elettrico da 81,2 KW, ambio automatico elettrificato una batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh.

"Per Citroën - ha raccontato Jean-Arthur Madelaine, Responsabile dello Stile Interno Citroën - il benessere è innanzitutto la sensazione di una guida fluida e regolare. Si esprime anche attraverso le forme, i volumi, i colori e i materiali utilizzati nell'abitacolo, che danno l'impressione di viaggiare in un ambiente protetto, come in un cocoon". Per soddisfare questi presupposti, la nuova Citroën C5 X è stata concepita con la massima attenzione al dettaglio e alla tecnologia al servizio del 'viaggio'.

Seduti al posto di guida e iniziato il viaggio, la tecnologia di C5 X 'lavora' per comfort e sicurezza, tra interfacce semplici ed intuitive, il grande Touchpad HD da 12" che offre grande leggibilità, oltre a quell'Extended Head Up Display che proietta direttamente sul parabrezza le informazioni di guida necessarie al conducente, permettendogli di non distogliere mai lo sguardo dalla strada e seguire la navigazione con grande facilità.

Ordinabile in Italia, la nuova C5 X benzina o ibrida plug-in arriverà nei punti vendita da maggio 2022, con prezzi a partire dai 33250 euro per la versione PureTech 130 e fino ai 48250 della versione Hybrid 225 in allestimento Shine Pack.