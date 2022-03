Stile avventuroso per la Mini Countryman Untamed edition

Caratterizzata da un aspetto particolarmente vistoso, ispirato alla montagna, la nuova serie speciale Untamed Edition della Mini Countryman si riconosce anche a grande distanza per le quattro strisce oblique sulle fiancate, oltre che per le scelte distintive legate a colorazioni e finiture. In listino in Italia per nove varianti di modello, dalla Cooper alla Cooper SE All4, con prezzi che partono da 36.500 euro, l'ultima realizzazione del brand britannico appartenente al Gruppo Bmw prevede oltre a una spiccata sottolineatura estetica anche un equipaggiamento particolarmente ricco.



Il suo aspetto è sottolineato oltre che dalle strisce diagonali nel colore Frozen Bluestone sulla parte inferiore delle portiere anche dagli intarsi e dalle piastre di supporto delle portiere rifinite nello stesso colore. Portiere che, come i listelli, presentano un motivo grafico ispirato a un paesaggio di montagna e la scritta "Untamed". I cerchi in lega da 18 pollici bicolore e bruniti sono di design specifico.

I dettagli della nuova finitura della carrozzeria sono riscontrabili sul bordo inferiore delle prese d'aria, sugli inserti delle prese d'aria nella grembialatura anteriore e sulle soglie laterali, così come sugli inserti dei riflettori e sull'inserto inferiore nella grembialatura posteriore. Il nero è il colore scelto per il tetto, le barre portapacchi e le calotte degli specchietti retrovisori esterni. A richiesta si può ottenere la stessa tinta anche per i contorni di griglia del radiatore, fari, luci posteriori e portelloni laterali, oltre che maniglie portiere e terminali di scarico.

All'interno, invece, prevalgono tonalità verdi e blu, anche per le cuciture a contrasto dei sedili in pelle verde (optional in nero), che sono di foggia sportiva. Specifici, poi, i tappetini, con motivi paesaggistici tridimensionali.

Per quello che riguarda la dotazione della Mini Cooper S Countryman ALL4 Untamed Edition, con i sedili e il volante sportivo, rivestito in nappa, da segnalare i fari a led e i fendinebbia a led, il pacchetto luci e il pacchetto Connected Media con servizi digitali e Apple CarPlay.

Sull'ultima nata dalla Filiale italiana del brand sottolineano: "Nella Untamed Edition, la Mini Cooper S Countryman ALL4 si spinge più in là che mai nell'incoraggiare il guidatore ad avventurarsi oltre i limiti della città per esplorare nuove strade e sentieri. L'esclusiva finitura della carrozzeria in Momentum Grey metallizzato mette in risalto le superfici del modello in edizione, modellate in modo convincente, mentre le robuste caratteristiche di design degli esterni sottolineano il carattere impetuoso - che si riflette anche nel nome dell'edizione".