Mégane e-Tech Electric, nel Dna il saper innovare di Renault

Primo modello della Renaulution, cioè della strategia varata da Luca de Meo per il rilancio in chiave 'eco' della Losanga, Mégane e-Tech Electric apre la strada al futuro del marchio, come Incarnazione della Nouvelle Vague di Renault.

Ed è anche un simbolo del migliore Made in France poiché viene prodotta in Francia, a Douai, presso il sito dedicato Renault ElectriCity. segnando l'inizio elettrizzante di una nuova era, quella del passaggio dai motori termici alla propulsione a batteria.

Questa vettura di segmento C, dunque strategica per il futuro commerciale dell'azienda, segna un nuovo capitolo di quella prima rivoluzione elettrica iniziata circa 10 anni fa e si integra ora - grazie alla sua connessione permanente al web - nell'ecosistema dei veicoli elettrici e nel mondo digitale dei suoi utenti.



Mégane e-Tech Electric è frutto di competenze incomparabili in ambito Renault, maturate in oltre dieci anni di esperienza nella progettazione, produzione, marketing e cura post-vendita dei modelli elettrici. In questa evoluzione 'green' una tappa significativa è rappresentata dal debutto nel 2019 della Zoe ZE50 in cui sono stati introdotti importanti miglioramenti delle capacità di gestione dell'energia tanto da garantire un'autonomia di 395 km nel ciclo WLTP.

E assieme a Zoe il cammino in direzione della elettrificazione è proseguito - per soddisfare le esigenze dei clienti più diversi, con Twizy perfetta per la micro-mobilità urbana. Con Kangoo E-Tech Electric e Master E-Tech Electric per le consegne dell'ultimo miglio e con la recente Twingo E-Tech Electric, perfetta city car che è a suo agio anche su tangenziali e autostrade.

Il debutto di Mégane e-Tech Electric è la tappa finale di un percorso di cambiamento e aggiornamento delle competenze della Rete Renault. In questi anni sono stati formati più di 30.000 dipendenti del marchio in funzione delle diverse caratteristiche della mobilità elettrica. Questo per consigliare al meglio i clienti prima e durante l'acquisto iniziale ma anche per garantire il miglior servizio post vendita possibile.

Da non dimenticare poi che nella sua lunga esperienza con i modelli elettrici, Renault ha raccolto più dati dalle batterie dei propri modelli rispetto a qualsiasi altro produttore, rendendo così più facile e più rapido migliorare le specificità della progettazione e della costruzione.

Un know-how che fa in modo che le batterie di Mégane e-Tech Electric durino più a lungo e forniscano agli utenti proprio quello di cui hanno bisogno, in termini di energia erogata, di affidabilità, di adattabilità alle condizioni d'uso e climatiche e infine di riciclabilità a fine vita. Vantaggi questi che sono strategici e tangibili all'interno del mercato delle auto elettriche, in forte crescita ma non caratterizzato dalla medesima attenzione nei confronti di questo elemento. In Europa, Renault è leader nel settore dei veicoli elettrici ed è un marchio affidabile per un numero sempre crescente di clienti soddisfatti.

Se Renault è leader nel settore dei veicoli elettrici ed è un marchio affidabile per un numero sempre crescente di clienti soddisfatti lo si deve al fatto che sono già stati venduti più di 300.000 modelli 100% a batteria nel Vecchio Continente da quando la gamma elettrica è stata lanciata per la prima volta. E se consideriamo il totale di 400mila veicoli Ev venduti dal 2010 in tutto il mondo, l'esperienza capitalizzata da Renault è di oltre 10 miliardi di 'chilometri elettrci' percorsi.

Una esperienza senza precedenti che permette, assieme all'adozione delle tecnologie pià avanzate, di far compiere a nuova Mégane e-Tech Electric un deciso passo avanti nel futuro.