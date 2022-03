Bmw i7, ammiraglia elettrica rivoluziona esperienza viaggio

Sulla scia dei record per la gestione 2021 e sostenuti dal cauto ottimismo per l'anno in corso nonostante la crisi ucraina, Oliver Zipse ceo del Gruppo Bmw e Frank Weber membro del board con responsabilità per lo sviluppo, hanno fornito a sorpresa - nel corso dell'odierna conferenza annuale del Gruppo - una dettagliata anticipazione della nuova ammiraglia elettrica i7.



I riflettori si accenderanno ufficialmente su questo modello, che è destinato a sostituire a medio termine la Serie 7 con motori termici elettrificati, il prossimo 20 aprile per un debutto commerciale che dovrebbe avvenire entro il 2022.

Caratterizzata da un frontale imponente, con il doppio rene squadrato come nella iX, la super-berlina elettrica Bmw si distinguerà non solo per le elevatissime prestazioni solo elettriche, ma anche per livelli di digitalizzazione e software mai raggiunti prima in un modello di serie.

"La nuova Bmw i7 completamente elettrica con i suoi 600 Cv è anche la Serie 7 più potente di sempre - ha detto Weber - e combina le massime emozioni di guida con l'esperienza digitale definitiva. Questo la rende il modello ideale per lungimiranti, responsabili decisionali e pionieri".

All'interno, il focus è su una user experience innovativa creata con il nuovo My Modes (il settaggio dei display, delle caratteristiche di guida e delle altre funzioni dell'auto secondo le modalità Sport, Efficient Personal, Relax ed Expressive) e l'ultima generazione del sistema operativo iDrive.

Oltre al Bmw Curved Display è presente nella i7 un nuovo tipo di fascia luminosa e funzionale che si estendo dalla plancia alle porte. Si tratta della Bmw Interaction Bar fa parte delle finiture, dell'illuminazione ambientale e anche dei comandi in quanto integra - come in un qualsiasi device digitale - pulsanti e altri comandi virtuali.

Ma non è tutto: l'ammiraglia i7, che porterà su le mercato livelli di guida autonoma di assoluta esclusività, proporrà nella zona posteriore dell'abitacolo una vera lounge, con soluzioni di arredo ed equipaggiamento che garantiranno inedite sensazioni di spaziosità, modernità e benessere. Novità assoluta è il Bmw Theater Screen che - abbassandosi dal rivestimento del tetto quando le condizioni di viaggio lo permettono - fornirà ai passeggeri un'esperienza cinematografica unica. Lo schermo da 31 pollici con formato widescreen 32:9 e una risoluzione 8K trasforma infatti i sedili posteriori in un'esclusiva sala d proiezione privata dove selezionare il proprio programma di intrattenimento personale (da una ricca offerta in streaming) o partecipare anche in viaggio ad una videoconferenza in alta definizione.