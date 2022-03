Mercedes Classe C, All Terrain è l'off-road anche 'urbano'

Una station wagon ma anche un po' fuoristrada, per affrontare un percorso sterrato ma anche l'off-road 'urbano'. La nuova Mercedes Classe C All Terrain strizza l'occhio alle strade solitamente più difficili da percorrere e torna in scena con una versione dotata di una maggiore altezza libera dal suolo, della trazione integrale 4MATIC di serie e di una nuova ricetta di sportività alla quale contribuiscono i cerchi di grandi dimensioni equipaggiati con pneumatici a spalla alta.

La nuova All Terrain della casa della stella arriva dopo il successo riscosso dalla medesima soluzione applicata alla Classe E nel 2017, come proposta a chi cerca il comfort di una berlina Mercedes ma con un potenziale di sconfinamento nel mondo dei SUV, grazie all'altezza da terra maggiorata di 4 centimetri, alla nuova trazione 4MATIC, ai due programmi specifici Offroad e Offroad+ e al sistema Il DIGITAL LIGHTcon una specifica illuminazione per l'offroad che, per esempio, allarga la visuale per una maggiore sicurezza di 'prossimità' in tutte le direzioni.

In Italia la Classe C All-Terrain è disponibile in tre versioni, ovvero Premium, Premium Plus e Premium Pro, pensate per sottolineare il carattere sportivo e orientato al tempo libero, con cerchi grandi ma pneumatici con spalla alta, adatte a sfidare anche le insidiose buche dell'asfalto urbano. Gli equipaggiamenti sono direttamente ereditati dall'ammiraglia di famiglia, la Classe S, e i tre allestimenti che già nella versione di ingresso offrono il massimo in termini di comfort, infotainment e sicurezza e, salendo verso l'alto si arricchiscono attraverso speciali pacchetti da integrare direttamente nelle singole versioni.



Cambiano anche le dimensioni e rispetto alla Classe C station wagon tradizionale, il modello All-Terrain guadagna quattro millimetri in lunghezza e i rivestimenti dei passaruota hanno incrementato anche la larghezza di 21 millimetri. I millimetri in più di altezza sono invece circa 40. All'interno sono disponibili tre varianti cromatiche: nero, beige latte macchiato / nero e marrone terra di Siena / nero. La plancia portastrumenti presenta invece una modanatura color cromo argentato e un elemento decorativo diamante opaco serigrafato (ma si possono scegliere anche altre versioni).



Sul fronte motorizzazione, la Classe C All-Terrain è disponibile esclusivamente nella versione 220 d 4MATIC Mild mild hybrid. Il motore è dotato di alternatore-starter integrato di seconda generazione e rete di bordo parziale a 48 V. La potenza erogata è 147 kW, ai quali si aggiungono 15 kW di effetto boost elettrico ed in grado di recuperare energia e di veleggiare a motore spento. I prezzi partono da 58.359 euro.