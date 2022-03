Jeep Easter Safari Moab, anticipazioni futuro elettrificato

Modelli Jeep più grandi, migliori, più ecologici, più veloci. Ecco cosa promette un teaser del celebre brand del Gruppo Stellantis per quella che è la celebrazione del suo Dna 100% off-road, cioè l'Easter Safari che è in programma dal 9 al 17 aprile 2022 nella tradizionale sede di Moab, nello Utah.

Da ormai più di 5 decenni migliaia di appassionati e di fedelissimi del marchio Jeep si riuniscono nel 'paradiso' del fuoristrada che è situato sull'altopiano del Colorado per prendere parte ad uno dei più grandi raduni off-road del mondo (ospitato dal club Moab's Red Rock 4-Wheelers) e soprattutto per ammirare i concept del futuro e i veicoli elaborati da Jeep e dagli esperti della sua divisione Jeep Performance Parts (JPP).

Le tre immagini teaser, di cui una riguarda certamente il mondo Wrangler e un'altra quello del nuovissimo modello premium Grand Cherokee (probabilmente in variante plug.in 4xe) anticipano - come il QR Code formato da un Gladiator iper-accessoriato con le parti di JPP - la visione del marchio che punta ad enfatizzare le doti dei propri modelli attraverso la libertà di muoversi con emissioni zero.