Pulse Abarth primo suv sportivo nella storia dello Scorpione

Il brand Abarth torna In Brasile con un prodotto specifico che verrà costruito localmente sulla base delle esigenze e dei gusti di quel mercato. L'annuncio è stato fatto in occasione della seguitissima 'vetrina' del reality Il Grande Fratello Brasile (BBB22) mostrando le prime immagini dell'inedito suv sportivo.

Pulse Abarth è il primo modello di questo tipo nei 73 anni di storia dello Scorpione ed è derivato dal Fiat Pulse, che era stato egualmente svelato lo scorso anno durante BBB21. Il debutto commerciale è previsto nell'ultimo trimestre di quest'anno.

"Il nostro progetto è finalizzato all'implementazione del marchio Abarth e non solo al lancio di un nuovo prodotto - ha detto Herlander Zola, senior vice president brand e commercial Fiat per il Sud America - Abarth è sportiva nella sua essenza, è emozionante, provocatoria, una combinazione questa che genererà valore sia per Abarth che per la stessa Fiat".

A fianco di Pulse Abarth, sviluppato in Brasile e con produzione nazionale, stanno infatti arrivando una serie di iniziative per far conoscere e rafforzare il marchio nel Paese.

"Da questo lunedì è online - ha precisato Zola - la piattaforma digitale che abbiamo creato per avvicinarci a questi clienti appassionati di performance. Con l'iscrizione inizieranno a ricevere informazioni esclusive sul marchio e sulla Pulse Abarth nei prossimi mesi, fino al lancio ufficiale del modello".

Parallelamente la rete di concessionari Fiat sarà aggiornata con show-room specializzatei nella vendita di Abarth, con un'identità visiva unica e con venditori appositamente formati per un servizio dedicato. Da quest'anno, inoltre, il Brasile ospiterà le competizioni di Formula 4, con monoposto equipaggiata con motori Abarth. "È un privilegio partecipare a questo momento del marchio Abarth - ha concluso Zola - che sicuramente regalerà esperienze straordinarie ai nostri clienti e a tutti gli appassionati di velocità e sportività".

Abarth era già stata presente in Brasile nel 2002 col modello 5 cilindri 2.4 derivato dalla Stilo mentre nel 2014 è stata la volta dell'iconica 500 Abarth con motore 1.4 Multiair 16 V Turbo. Ora, la storia prosegue con Pulse Abarth, che arriva portando nell'offerta di Stellantis per quel mercato lo status di vero e proprio marchio.