Jeep Compass e-Hybrid, guidarla è vera esperienza ibrida

(di Andrea Silvuni)

Salire a bordo della nuova Jeep Compass e-Hybrid guidarndola in città, sulle tangenziali ed anche sui percorsi che le sono più congeniali - come gli sterrati di campagna - è una esperienza a cui pochi sono abituati. Questa inedita variante elettrificata - che affianca la nota 4xe ibrida plug-in a quattro ruote motrici, si distingue infatti per essere una trazione anteriore (adatta dunque all'uso quotidiano anche in città) che si muove prevalentemente in elettrico grazie ad un sistema di propulsione ibrido 48 Volt che si autoricarica costantemente.



Come ha spiegato con dovizia di particolari Maria Grazia Lisbona, propulsion system - responsabile South Europe Tech Center di Stellantis, nel corso dell'evento di presentazione delle nuove Jeep Renegade e Compass e-Hybrid, la soluzione scelta per queste due versioni che facilitano l'accesso al mondo dei veicoli elettrificati è basata sull'abbinamento di un nuovo motore benzina 1.5 litri T4 turbo da 130 Cv - evoluzione della famiglia Global Small Engine progettato per le applicazioni ibride - con una nuova trasmissione automatica doppia frizione a 7 rapporti che integra un motore elettrico 48 Volt da 15 kW.

Tra le novità di questo propulsore ibrido vi è l'aggiunta di un secondo motore elettrico come Belt Starter (cosa che rendere impercettibili le transizioni fra funzionamento elettrico e funzionamento termico) e l'adozione del ciclo Miller, un sistema che - ritardando la chiusura delle valvole di aspirazione - massimizza il rendimento della combustione e ottimizza così i consumi.

Questo motore 1.5 litri 4 cilindri turbo si distingue anche per un sistema di combustione che lavora per ottenere il migliore equilibrio fra potenza specifica ed efficienza. Il sistema di iniezione diretta della benzina è ad alta pressione e arriva fino a 350 bar, caratteristica che in conbinazione con tutti gli altri interventi si traduce in un consumo specifico molto basso e in un'efficienza di combustione paragonabile a quella di un diesel. Altra caratteristica di spicco nella Jeep Compass e-Hybrid (che si ritrova anche nell'analoga Renegade) è il'cambio ibrido' cioè una trasmissione automatica a 7 rapporti a doppia frizione in bagno d'olio, progettata per fornire efficienza e rapidità d'attuazione e, di conseguenza, per migliorare consumi, dinamica e piacevolezza di guida. Il motore 48 Volt è calettato dentro il cambio ed è raffreddato dal suo stesso olio ed è in grado di fornire fino a 135 Nm di coppia e 15 kW di potenza aggiuntivi in tutte le marce, retro inclusa. Questo cambio 'elettrificato' rende la guida particolarmente piacevole in quanto i giri motore sono sempre coerenti con l'accelerazione e la transizione motore spento/motore acceso è impercettibile a tutte le velocità. Interessante anche la soluzione scelta per la batteria di seconda generazione. Ha una capacità di 0,8 kWh (più del doppio rispetto agli ibridi BSG a 12 Volt) e una potenza fino a 22 kW che permette di alimentare al meglio il motore elettrico di trazione.

Grazie al complesso di queste soluzioni tecniche quando Compass e-Hybrid può offrire una vera esperienza ibrida,operando in full-electric in numerose situazioni di guida. E' il caso della partenza: con il Silent Start la nuova Jeep si muove senza avviare il motore termico e nel totale silenzio. Altra modalità EV che si attiva automaticamente è la decelerazione, quando viene recuperata energia grazie alla modalità e-Coasting, che entra in funzione rilasciando il pedale dell'acceleratore.

L'effetto freno motore viene attivato agendo sul pedale del freno (si attiva la funzionalità e-Braking) cosa che incrementa l'energia recuperata. In tutte queste fasi di guida - va sottolineato - il motore termico è spento, scollegato dalla trasmissione e le emissioni dallo scarico sono pari a zero..

Alla ripartenza Compass e-Hybrid si riavvia con il solo motore elettrico grazie alla funzionalità e-Launch e viaggia in elettrico fino a quando vengono richieste maggiori prestazioni.

Il motore termico si riavvia silenziosamente senza che ci sia bisogno di un intervento da parte del guidatore. Nella marcia urbana in colonna a bassa velocità intervengono la modalità e-Queueing che consente lo Stop&Go della vettura in full-electric, e la modalità e-Creeping - per uno spunto progressivo e dolce a motore spento - semplicemente rilasciando il pedale del freno.

Quando il traffico lo permette e l'auto comincia a prendere velocità, il sistema e-Hybrid permette di ottimizzare il punto di funzionamento del motore termico (Load Point Shift) e sfruttare al massimo l'efficienza complessiva, così come - in fase di accelerazione - l'e-Boosting supporta il propulsore a benzina incrementando la coppia alle ruote.