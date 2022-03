Aston Martin V12 Vantage, l'appuntamento è per il 16 marzo

Ancora poche ore e Aston Martin svelerà la nuova 'top di gamma' V12 Vantage, che introdurrà appunto la motorizzazione a 12 cilindri in sostituzione del V8 delle versioni attuali. La Casa di Newport Pagnell lo ha confermato con un video teaser in cui si vede, seppur confuso, l'imponente frontale del nuovo modello e in cui si dà appuntamento per il prossimo 16 marzo.

Secondo il magazine britannico Autocar, il modello che tornerà nei prossimi mesi sul mercato sarà l'ultima generazione con motore V12 anche perché non è stato ancora chiarito se la costosa transizione verso gli standard Euro7 riguarderà anche questo frazionamento, oppure se il futuro delle sportive Aston Martin sarà sempre più legato al partner Mercedes-Benz e alla sua gamma di V8 elettrificati.

Le poche immagini relative alla V12 Vantage, compresi i muletti sorpresi in collaudo (da cui Autocar ha ricostruito un rendering con l'aspetto definitivo) lasciano immaginare un look più aggressivo rispetto ai modelli di serie. Ci sarà una carrozzeria più larga, ancora più 'piantata' a terra grazie alle carreggiate ampliate ed alla gommatura più importante e questo sarà accompagnato da una grigliatura frontale ampliata, anche per far 'respirare' meglio il motore V12.

Aston Martin non ha rilasciato nessun dato tecnico preliminare, ma recenti dichiarazioni del Ceo Tobias Moers - che aveva indicato come la V12 Vantage avesse la missione di competere con la Porsche 911 Turbo S - lasciano intendere che questo modello potrebbe replicare quanto proposto con la Aston Martin V12 Speedster del 2021, cioè la presenza di un propulsore da 5,2 litri capace di 690 Cv e 555 Nm di coppia. In questo caso lo scatto da 0 a 100 km/h viene realizzato in 3,5 secondi e in situazioni prive di limitazioni una velocità massima di 300 km/h.