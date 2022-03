Suzuki S-Cross Hybrid tutti i vantaggi del suv elettrificato

Dopo l'anno dei record, il 2021 quando le immatricolazioni sono arrivate in Italia a 39.143 unità (che salgono a quota 41.019 contando anche le Jimny omologate solo N1) e la quota di mercato è arrivata al 2,70%, Suzuki guarda con fiducia al 2022, grazie alla sua gamma 100% ibrida e al debutto commerciale del nuovo S-Cross Hybrid, giunto alla seconda generazione.



Un modello 'su misura' per le esigenze del mercato italiano che entra nel segmento più vivace, quello dei suv compatti, abbinando l'efficienza della tecnologia ibrida alla sicurezza e ai vantaggi della guida autonoma di livello 2. Il tutto con un equipaggiamento già che completo e con una straordinaria versatilità d'impiego.

Suzuki S-Cross Hybrid ha un design distintivo e personale, che è nato in Italia, in quanto questo nuovo modello è stato sviluppato presso il Centro Stile Suzuki di Torino, uno dei quattro nel mondo e unico in Europa.

Grazie ad una lunghezza di 4,30 m, perfetta per muoversi con agilità anche in città e soprattutto per trovare facilmente parcheggio, S-Cross Hybrid sfrutta al meglio la piattaforma di ultima generazione che ha permesso agli ingegneri Suzuki di ottenere un'abitabilità straordinaria in rapporto agli ingombri esterni.

Pur essendo un suv compatto, S-Cross Hybrid offre dunque uno spazio interno abbondante e adatto ad ospitare 5 adulti e i loro bagagli. In coda, attraverso il comodo portellone, si accede ad un vano da 430 litri di volume e la capacità di carico può essere aumentata modificando l'inclinazione o abbattendo lo schienale posteriore.

Anche la plancia evidenzia la cura che Suzuki ha dedicato a questo suv compatto ed ai suoi utilizzatori. E rifinita in ogni dettaglio e studiata con attenzione dal punto di vista ergonomico, compresi i comandi del climatizzatore automatico bizona.

Di spicco la funzionalità del touch screen da 9 pollici dell'infotainment che connette wireless tutti i principali smartphone con Apple CarPlay e Android Auto e che visualizza anche le immagini della retrocamera e delle altre tre telecamere di bordo che danno vita alla funzione Panorama360°.

In questa modalità viene generata una vista 3D esterna - assieme ad una vista sintetica interna e una vista 'bird's-eye' dall'alto - per un controllo totale dell'area attorno all'auto in manovra.

Oltre al citato sistema Panorama360° è davvero interessante la gamma dei sistemi di sicurezza e di guida autonoma di livello 2 presenti in S-Cross Hybrd. Debutta il dispositivo Failacoda, che introduce la funzione Stop & Go per il Cruise Control Adattativo sugli esemplari a cambio automatico e che si aggiunge ai sistemi Guidadritto (LDW-Lane Departure Warning e LDP-Lane Departure Prevention), Restasveglio (WA-Weaving Alert),"Occhioallimite (TSR-Traffic Sign Recognition), Nontiabbaglio (HBA-High Beam Assist), Guardaspalle (BSM-Blind Spot Monitor), Vaipure (RCTA-Rear Cross Traffic Alert) e Partifacile (HHC-Hill Hold Control).

Suzuki S-Cross Hybrid adotta un sistema propulsivo elettrificato a 48V che abbina un motore 1.4 BoosterJet con fasatura variabile delle valvole di aspirazione ad un motore elettrico da 10 kW, che all'occorrenza interviene in modo puntuale per incrementare la coppia e abbattere consumi ed emissioni. La potenza è di 129 Cv, mentre la coppia massima è di 235 Nm, costanti tra i 2.000 e i 3.000 giri, ovvero nella fascia di utilizzo più importante. Può essere acquistato con cambio manuale oppure automatico, sia trazione anteriore sia con la raffinata trazione integrale AllGrip Select. Questo tipo di trasmissione consente al pilota di scegliere tra quattro modalità - Auto, Sport, Snow e Lock - e regala a S-Cross Hybrid un'impareggiabile mobilità anche sui fondi più impegnativi e accidentati.

S-Cross Hybrid - che è offerto nei livelli di allestimento Top+ e Starview entrambi ordinabili sia 2WD sia 4WD - può essere acquistata per tutto il mese di marzo attraverso una interessante promozione di Suzuki Italia e della sua rete di concessionarie. La versione S-Cross Hybrid 1.4 TOP+ che ha un prezzo di iistino di 28.890 euro beneficia di uno sconto (in caso di permuta o rottamazione) pari a 2.500 ed ha dunque un prezzo promozionato - esclusi nuovi incentivi governativi - di 26.390 euro. A fronte di un anticipo di 8.670 euro e di 300 euro di spese, il cliente può pagare 36 rate da 199 euro ciascuna (Tan 4,98%, Taeg 6,12%) e contare al termine dei tre anni su un valore finale garantito di 13.260,51 euro.