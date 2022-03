Škoda Enyaq Coupè iV, design e tecnologia 100% elettrica

È un futuro già arrivato, elettrico e anche coupé, quello nel quale sta per entrare di diritto il nuovo Škoda Enyaq Coupè iV. Dopo il lancio del suo modello 100% elettrico Enyaq iV, la casa boema è infatti pronta a scendere in campo con la sua versione coupé, della quale sarà disponibile anche una variante sportiva RS. Siamo stati a scoprire le caratteristiche del nuovo modello sulle strade della Toscana, tra curve e rettilinei, alla scoperta di un design accattivante e, una guida piacevole e, nonostante le linee sportive, un grande comfort nell'abitacolo, dotato anche di ampi spazi e una capacità del bagagliaio di 570 litri.

Coupé, quando si parla di un'auto elettrica, significa anche un diverso approccio all'aerodinamica che, si sa, anche vetture con la spina conta molto in termini energetici. Raggiungendo il valore di 0,234, il coefficiente di resistenza aerodinamica della nuova Enyaq coupé, è stato migliorato rispetto a quello di Enyaq iV. A seconda delle specifiche, ciò consente di ottenere un'autonomia superiore a 540 km nel ciclo WLTP, rendendo l'auto adatta a percorrere anche medi-lunghe distanze. Due i tagli di batteria offerti, trazione posteriore o integrale, e quattro livelli di potenza da 132 kW a 220 kW (variante RS).

A colpire già dal primo approccio, è il design della coupé, in particolare nella sua versione RS, tra paraurti anteriore e minigonne laterali nel colore della carrozzeria e cerchi in lega che misurano tra i 19 e i 21 pollici. Le linee del veicolo sono poi accentuate dal tetto con vetro panoramico oscurato, di serie per ogni coupé e che è anche il vetro panoramico più ampio della gamma Škoda, abbracciando l'intero tetto, per unirsi al lunotto posteriore. Essendo più sottile del normale rivestimento del cielo dell'abitacolo, il tetto offre anche ai passeggeri più spazio sopra la testa.

Il nuovo coupé sarà è disponibile (anche se i tempi del suo arrivo non sono ancora stati definiti con certezza) in quattro livelli di potenza, ovvero Enyaq Coupé iV 60 a trazione posteriore (con una batteria da 62 kWh e potenza di 132 kW), Enyaq Coupé iV 80 a trazione posteriore e 150 kW grazie alla sua batteria da 82 kWh (netto 77kWh). oltre alle versioni 80x e RS che, utilizzando la stessa batteria, sono dotati di un secondo motore per l'asse anteriore.

Il primo modello Škoda RS 100% elettrico, disponibile anche con verniciatura Verde Mamba, ha anche una dinamica di guida particolarmente sportiva, una serie di dettagli di design in colore nero lucido e il tipico catarifrangente rosso che solca il paraurti posteriore. La RS iV impiega solamente 6,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge la velocità massima di 180 km/h, 20 km/h in più rispetto a ogni altra variante del nuovo coupé. ENYAQ COUPÉ RS iV è disponibile anche nella esclusiva verniciatura Verde Mamba.