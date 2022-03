Scania lancia Frost Edition: edizione limitata V8 by Svempa

In occasione dell'International V8 Day che ricorre ogni 10 marzo, Scania ripercorre la storia del leggendario motore V8 e lancia un'edizione limitata personalizzata da Svempa. Il designer svedese di truck "Svempa" Bergendahl e il suo braccio destro Jan Richter hanno ideato una serie limitata Scania V8 ispirata allo Svempa show truck, "Frostfire". Solamente un centinaio di questi mezzi saranno prodotti dai laboratori di Svempa a Stoccolma.

Elementi stilistici particolari caratterizzano l'edizione "Frost" negli interni e negli esterni. Una grafica personalizzata, uno stile inconfondibile e una grande efficienza energetica per un'esperienza di guida e prestazioni del motore V8 Scania. Il primo veicolo di questa edizione limitata verrà mostrato, in anteprima esclusiva, a Transpotec 2022 in programma a Fiera Milano dal 12 al 15 maggio, dove aprirà ufficialmente la vendita al pubblico.

"Questa edizione limitata V8 è lontana dall'ordinario, in ogni aspetto", dichiara Hamish Bennett, vice president for product management a Scania Trucks. "Con Svempa abbiamo una lunga tradizione di stili e di progetti per la personalizzazione dei veicoli, in special modo quelli legati ai nostri V8".

"Il livello di personalizzazione offerto è frutto delle competenze del team di Svempa che ha realizzato un'edizione ricca di dettagli", dichiara Bennett. "Ci sono innumerevoli caratteristiche, come i cerchi di colore Epic Black, i sedili, i pannelli delle portiere, il materasso ed il volante, tutti in pelle con impunture in seta azzurre, le minigonne, le maniglie e molto altro. Tutto è scrupolosamente pensato per durare nel tempo e realizzato con materiali di primissima qualità".

Sven-Erik "Svempa" Bergendahl ha realizzato il suo primo veicolo più di cinquant'anni fa. Col tempo, lui e il suo Chief designer Jan Richter hanno prodotto alcuni dei più spettacolari show trucks al mondo".