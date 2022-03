Mini, Pat Moss Edition è tributo alla pilota leggendaria

Se il mondo racing è nei geni di Mini, non poteva mancare un'edizione speciale dedicata a Pat Moss. All’International Tulip Rally, dal comune olandese di Noordwijk alla Costa Azzurra e ritorno, la pilota Pat Moss ottenne il miglior tempo sulla distanza con la Mini Cooper classica e sessant'anni dopo Mini ne celebra il talento, il coraggio e la passione con una Special Edition, presentata ieri in occasione della Giornata Internazionale della Donna e che arriverà sul mercato nella seconda metà del 2022.

