Bmw i4, la gran coupé diventa elettrica

Bmw prosegue nella strada dell'elettrificazione e presenta i4: gran coupé totalmente elettrica, rappresenta il cuore del marchio della doppia elica.

Dopo l''esercizio di stile' di iX, il suv superlusso che unisce alla capacità di coprire lunghe percorrenze a zero emissioni i sistemi di guida assistita più avanzati, la casa di Monaco di Baviera arriva alla platea tipica del marchio con una vettura di grande appeal: le linee sono quelle della Serie 4 mentre il propulsore, elettrico di quinta generazione, non fa rimpiangere quello della 'gemella' a motore termico. Anzi, proprio con l'obiettivo di mantenere le caratteristiche di sportività ed eleganza, da subito si presenta in due versioni. La i4, 340 Cv e 590 km di autonomia (WLTP) due ruote motrici, e la più performante iX4 M50: 540 Cv, 520 km di autonomia WLTP, è la prima M totalmente elettrica e unisce la salvaguardia dell'ambiente della serie I alla trazione integrale X e alla sportività tipica delle M. Batteria da 83,9 kWh per entrambe.



ANSA Motori ha provato quest'ultima versione nel corso della presentazione nazionale su un percorso misto dal centro di Roma al lago di Bracciano. A prima vista, il ricordo vola alla M440 testata nei mesi scorsi. Stesse linee, stessa cura nelle rifiniture, medesima accoglienza a bordo. Diversa la strumentazione, che è stata ridisegnata e dotata di una plancia a schermo curvo. Via anche i pulsanti, a favore di controlli totalmente digitali o vocali. Più basso il baricentro. Ma, soprattutto, arriva una ampia parte dei sistemi di intelligenza artificiale e ausili alla guida provati su iX. Cambia - rispetto a M440 - anche il sistema di frenata, totalmente riprogettato sulle esigenza di un'auto elettrica: muta il tipo di costruzione, si perdono alcuni elementi e aumenta la risposta.

Il recupero energetico è automatico e varia a seconda delle condizioni di guida. Anche i cerchi - disponibili da 18 a 20 pollici - sono stati ridisegnati e sono particolarmente aerodinamici per diminuire il più possibile la resistenza aerodinamica. Al volante, però, il feeling è il medesimo. Non solo per l'accelerazione o l'assetto, ma anche per la maneggevolezza e la dinamica di guida che su i4 trova la sua massima espressione all'interno della gamma Bmw elettrica.

Persino il sound è curato nel dettaglio, in risposta ai movimenti dell'acceleratore. Disponibile, come optional, anche una colonna sonora ad alto tasso adrenalinico con nuove varianti acustiche elaborata da Hans Zimmer. I prezzi variano dai 60.900 euro della versione i4 eDrive 40 ai 73mila della i4 M50.

Con i4, dunque, Bmw prosegue sulla strada per la riduzione dell'impatto sull'ambiente avviata ben prima che il mondo intero ne parlasse: basti pensare che la i3, prima vettura elettrica del marchio, è del 2013 ma che dal 1973 il Gruppo ha una unità che si occupa specificamente di circolarità. La completa elettrificazione interesserà tutti i segmenti del Marchio, che punta al raddoppio delle vendite di vetture totalmente elettriche. In quest'ottica, entro la fine del 2022 arriveranno sul mercato la XM e la serie 7 a batteria. Cambia, anche, l'approccio al mercato ormai sempre più digitalizzato: dal primo contatto, che sempre più spesso avviene online, si passa alla visita negli showroom che mutano da luogo di esposizione delle vetture a sofisticati locali hi-tech dove, grazie alla realtà aumentata, è possibile 'disegnare' e 'provare' la propria auto prima ancora di scendere in strada.