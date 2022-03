Mustang California Special, in Europa con suo spirito libero

Uno dei simboli della west coast americana su quattro ruote ha attraversato l'Atlantico. La Ford Mustang California Special arriva infatti per la prima volta in Europa, portavoce dello spirito libero del modello originale del 1968 e in versione esclusivamente cabrio e con una capote pieghevole. L'edizione è 'speciale' anche per via di alcuni elementi e dettagli come i cerchi in lega da 19 pollici e le decalcomanie speciali 'colour shift'. Sotto al cofano, il motore a benzina V8 da 450 CV di Ford garantisce prestazioni da 'muscle car'.

All'interno, Mustang California Special è fornita di sedili anteriori riscaldabili e raffreddabili, un quadro strumenti personalizzabile da 12 pollici e la connettività del SYNC3 che consente ai conducenti di ascoltare la loro colonna sonora preferita per accompagnare il viaggio oppure consultare le indicazioni per la spiaggia più vicina, usando semplicemente la loro voce. L'arrivo in Europa della nuova California Special è stato celebrato da Ford anche con un nuovo video rilasciato.

"La California Special rappresenta una parte consistente dell'eredità della Mustang in America - ha detto Matthias Tonn, Mustang Chief Programme Engineer, Ford of Europe - e simboleggia molto di ciò che la pony-car rappresenta: la gioia di guidare in libertà su strade aperte. Questi ideali sono altrettanto fortemente radicati tra gli appassionati di auto in Europa. E', quindi, giunto il momento che anche loro possano sperimentare il mix unico di stile, prestazioni e divertimento di guida della California Special".

La nuova interpretazione, disponibile solo in versione cabrio con soft-top ripiegabile in omaggio al clima californiano, riprende la versione originale con una griglia anteriore a nido d'ape rifinita in Ebony Black e con un badge GT/CS in Race Red, così come le strisce laterali inferiori rifinite in nero, rosso e grigio. Incorporando i loghi GT/CS, le strisce corrono dai parafanghi anteriori a quelli posteriori e presentano una scritta nascosta 'California Special' che è quasi invisibile in condizioni di scarsa luminosità, ma diventa molto più visibile alla luce del sole.