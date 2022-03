Gamma VW Multivan si amplia con turbodiesel da 150 CV

La gamma del nuovo Volkswagen Multivan si amplia con l'arrivo dell'annunciato motore turbodiesel di 2 litri da 150 Cv. Già ordinabile in Italia, la versione a gasolio si affianca in listino all'ibrida plug-in benzina-elettrico 1.4 TSI eHybrid. Accreditata di consumi medi di 18,8 km/litro, questa proposta Diesel è omologata Euro 6D-ISC-IDM e vanta emissioni di inquinanti decisamente contenute, grazie a un doppio catalizzatore SCR e all'impiego come additivo dell'urea, con due processi distinti di iniezione.

Questo permette l'abbattimento fino all'80% degli ossidi d'azoto (NOx) prodotti con la combustione del carburante.

Abbinato a un cambio automatico DSG a doppia frizione e 7 rapporti, questo Diesel viene per il momento proposto solo con trazione anteriore, con carrozzeria a passo sia corto sia lungo e omologazione a 5, 6 o 7 posti. Forte anche all'eccellente aerodinamica della settima generazione del Multivan (Cx 0,30), il quattro cilindri di 1968 cc assicura una velocità massima di 190 km/h e garantisce traini di rimorchi con pesi sino a 2.000 kg (a pieno carico il Multivan T7 può essere stivato con 807 kg di merci).

Il modello a gasolio, due ruote motrici, passeggeri viene proposto nel nostro Paese in tre livelli di allestimento: Space a 49.850 euro, Life a 52.400 euro e Style a 62.500 euro.

L'allestimento d'ingresso comprende di serie, tra l'altro, i cerchi in lega da 17", la doppia porta scorrevole, il cruscotto digitale, l'accensione senza chiave, i vetri posteriori oscurati e il climatizzatore a tre zone e i fari a Led.

Ideale per chi percorre molti chilometri l'anno, soprattutto in autostrada, il Multivan 2.0 TDI monta un propulsore a iniezione diretta con sistema common rail capace di erogare una coppia massima di 360 Nm già da 1.600 giri al minuto, in maniera costante sino a 2.750 giri. Si tratta di un'unità di ultima generazione che permette alla tuttospazio tedesca di muoversi bruciando in media 5,3 litri di gasolio per percorrere 100 km.

Grazie al serbatoio da 58 litri può, quindi, percorrere sino a 1.000 km con un pieno.