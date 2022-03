Vinfast e Pininfarina svelano parte del design di VF8 e VF9

In occasione del Mobile World Congress 2022, VinFast e Pininfarina hanno illustrato i dettagli del design degli interni e degli esterni della VF 8 e della VF 9, i veicoli elettrici frutto della loro collaborazione. Il lancio di entrambe sul mercato globale è previsto per la metà del 2022.

Il design dei Suv elettrici di VinFast, nati in collaborazione con Pininfarina, intende esaltare l'aspetto possente ed elegante e l'esperienza di guida più smart e più sicura che questi veicoli sanno offrire. Per quanto riguarda gli esterni, Pininfarina ha adottato un linguaggio di design moderno per ottimizzare l'aerodinamica e ridurre i consumi, enfatizzando al tempo stesso l'importanza dell'estetica per sottolineare la personalità unica dei veicoli. Combinano le curve tipiche delle auto sportive, le linee affusolate delle berline executive con l'altezza e le caratteristiche dei SUV.

Gli interni dei due modelli sono il risultato della combinazione di un livello estetico di fascia alta e di un lavoro di taglio e cucito meticoloso e sofisticato, arricchito dall'integrazione di tecnologie all'avanguardia per garantire un ambiente tecnologicamente avanzato e rilassante al tempo stesso.

I sedili sono dotati di comandi per riscaldamento e ventilazione, a garanzia di un comfort assoluto. Per alleggerire ulteriormente la pressione indotta dalla frenesia del tragitto casa-lavoro, la VF 9 Plus offre addirittura diverse funzioni di massaggio.

I due modelli sono dotati di un ampio touchscreen da 15,6 pollici nella consolle centrale che riduce al minimo il numero di pulsanti fisici e semplifica così l'interfaccia. Con il supporto intuitivo dello schermo ad alta risoluzione, conducenti e passeggeri possono così navigare e godere di un'esperienza di guida completa in ogni viaggio. L'head-up display (HUD) con spettro cromatico completo proietta sul parabrezza le informazioni essenziali del veicolo senza che il guidatore debba distogliere gli occhi dalla strada per concentrarsi sul quadro strumenti.