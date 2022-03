Lotus Type 132, lancio 29 marzo per il primo suv del brand

Lotus ha dato appuntamento per il prossimo 29 marzo, attraverso un nuovo video teaser, per scoprire il suo nuovo primo suv che affiancherà la recentissima Evija nella gamma 100% elettrica del costruttore sino.britannico.

Questa nuova fase dell'attività del celebre brand di auto sportive e da competizione - fondato nel 1952 da Colin Chapman - è infatti legata alla attuale proprietà dell'azienda, che dal 2017 è entrata a far parte del gruppo cinese Geely (lo stesso che controlla Volvo e molti altri brand) e che vede nella proprietà con il 49% anche la precedente Casa automobilistica di riferimento, la malese Proton.

Il suv Lotus Type 132, questo per il momento il nome in codice interno del modello, segnerà anche una 'rottura' negli schemi industriali perché non sarà costruito a Norfolk, nel Regno Unito, ma a Wuhan, in Cina appunto presso un sito Geely..

Basato su una nuova piattaforma elettrica 'premium' in grado di ospitare pacchi batteria da 92 fino a 120 kWh il nuovo suv Lotus avrà dimensioni vicine a quelle di una Porsche Cayenne (circa 4,90 metri di lunghezza, 1,90 di larghezza e 1,70 di altezza) e sarà dotato di due motori elettrici con potenza complessiva attorno ai 700 Cv e quattro ruote motrici. Grazie alla sua architettura a 800 Volt, il suv Lotus Type 132 sarà in grado di accettare ricariche rapide, probabilmente anche superiori a 250 kW offrendo un'autonomia, attorno ai 500 km.

Primo esempio di una nuova famiglia di auto sportive elettriche, con attenzione ancora maggiore al confort e al lusso, l'inedito Type 132 - che potrebbe chiamarsi Lambda interrompendo la serie dei modelli con nome che inizia con la E - avrà un sistema di infotainment all'avanguardia, un dashboard completamente digitale, un pacchetto completo di Adas con supporto LiDar per sistemi di guida autonoma ed anche soluzioni di aerodinamica attiva.

Al suo lancio commerciale - previsto verso la fine del 2022 - seguirà il debutto del coupé quattro porte Lotus Type 133, affiancato poi dal crossover compatto Type 134, una coupé a quattro porte e un crossover di segmento D (da cui deriverà anche il futuro suv Alpine), entrambi ovviamente elettrici.

Prevista, come era stato anticipato con un altro teaser, anche la Type 135, siglia interna che è stata attribuita ad una berlinetta sportiva.