Fiat E-Ulysse, un 'salotto' su quattro ruote elettriche

Il nuovo Ulysse di Fiat è completamente elettrico e pensato per il comfort di viaggio. Si chiama infatti E-Ulysse, il van con la spina con cui il Fiat fa ritorno nel segmento europeo dei cosiddetti MPV, Multi Purpose Vehicle. Omonimo del precedente modello prodotto fino al 2010, E-Ulysse è anche il modello della gamma Fiat che segna una nuova tappa in direzione della mobilità sostenibile iniziato dalla Nuova 500 elettrica. Fiat E-Ulysse è stato penato anche strizzando l'occhio ai servizi di trasporto, shuttle e hôtellerie.



A distinguere il nuovo E-Ulysse sono le dimensioni compatte e le possibilità che ne derivano in termini maneggevolezza e possibilità di utilizzare anche parcheggi sotterranei grazie all'altezza sotto 1,90 metri. Queste caratteristiche, insieme alla modularità degli interni e alla capacità di ospitare fino a 8 persone, lo rendono adatto per i servizi di trasporto per hotel, taxi e per i VIP transfer. Dotazioni e prestazioni sono in linea con le necessità del cliente per cui Fiat ha pensato il nuovo arrivato. La capacità della batteria è di 75 kWh e la percorrenza prevista raggiunge i 330 km nel ciclo WLTP. La velocità massima è di 130 km/h e la potenza di 136 CV.

Equipaggiato di serie con sistema fast charge da 100 kW per caricare all'80% la batteria in soli 45 minuti, E-Ulysse può essere ricaricato in modalità domestica o alle colonnine pubbliche con il cavo trifase MODE 3 da 11 kW e le Wallbox by Mopar. Sul versante 'abitacolo', E-Ulysse punta tutto sul comfort, declinato nella configurazione interna degli spazi, simile a quella di un 'salotto' dove è possibile ospitare colleghi o clienti. Nuovo anche il dispositivo per la sanificazione dell'aria per mezzo di luce ultravioletta UV-C interna. Il cliente può utilizzare l'apparecchiatura sul veicolo e spostarla in posti diversi, per un maggiore igiene all'interno della cabina con l'eliminazione della maggior parte dei batteri che penetrano nell'abitacolo.

Nell'allestimento Lounge c'è la possibilità di avere un vero e proprio salotto su 4 ruote, con cinque comode sedute nella parte posteriore. In aggiunta, il doppio tavolino pieghevole può scorrere tra la seconda e la terza fila e costituisce un piano di appoggio per le più svariate attività. E-Ulysse, sia nella variante 'Salotto' 7 posti sia nella Shuttle 8 posti ha tutti i sedili posteriori montati su binari, in modo da poter essere spostati con facilità, reclinati o anche rimossi con semplici operazioni.

E-Ulysse, prodotto nello stabilimento Stellantis di Hordain, in Francia, sarà ordinabile nel mese di marzo in Italia, Germania, Francia e Austria e disponibile presso le concessionarie a partire da maggio.