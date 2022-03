Citroën Type H by Caselan, dopo il camper anche motorhome

Prodotto in quasi mezzo milione di unità fra il lontano 1947 e il 1981, il furgone Citroën Type H ha segnato una vera rivoluzione nel campo dei veicoli commerciali. Come gli attuali modelli da trasporto del Double Chevron era costruito su una piattaforma automobilistica (nel suo caso quella dell'iconica Traction Avant) con gruppo motore-cambio a sbalzi verso l'avanti, tetto alto (si poteva stare in piedi all'interno e lavorare senza chinarsi), porta laterale scorrevole e piano di carico a soli 35 cm da terra. Sfruttando una lamiera ondulata per irrigidire la struttura (come nel celebre aereo Junkers Ju 52) il Type H proponeva un look molto particolare. C'era un frontale sporgente che venne subito battezzato 'nez de cochon' (naso da maialino) e le linee squadrate, esaltate dalle superficie ondulate, enfatizzavano la sensazione di praticità e robustezza.



La versione moderna del Type H - lanciata in occasione del settantesimo anniversario per iniziativa del designer David Obendorfer e l'imprenditore Fabrizio Caselani - utilizza per per la trasformazione di un Citroen Jumper di odierna generazione un kit in vetroresina che replica, modernizzandolo, l'aspetto del 'nez de cochon' del passato.

Dopo numerosi esemplari collocati sul mercato come furgoni, minibus, autonegozio, veicolo pubblicitario e perfino carro trasporto auto, la cremonese FC Automobili di Caselani propone ora due interessanti versioni per il tempo libero, quella denominata Type HG Passenger Van - basata sul modello Jumpy e dotata di un comodo tetto a soffietto - e quella Type H Motorhome, che viene invece realizzata sul telaio cabinato del Jumper.

Il listino di FC Automobili prevede in questo caso il solo intervento sulla parte anteriore dei modello di serie Citroen (costo 10.800 euro più Iva) mentre la struttura abitativa con il relativo arredamento possono essere richiesti e pagati - segnala Caselani - a Rimor, Rapidò, Pla, Pössl, Pilote, Mobil, Laika, Knaus, Hymer, Hobby, Font Fandome, Dethleffs, Chausson, Challenger, Cartago, CI, Burtner e Adria.