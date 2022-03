Audi A3 Sportback TFSIe, più potenza e ricarica più veloce

Più potente e con una ricarica più veloce del 25%. Audi A3 Sportback TFSI e, modello d'accesso alla gamma ibrida con la spina dei quattro anelli, nasce per abbinare prestazioni dall'indole sportiva a bassi consumi ed emissioni, ma anche sensibili vantaggi in termini di mobilità, fiscalità e un'autonomia in modalità elettrica utile per gli spostamenti urbani.



Soglia d'accesso al mondo plug-in Audi, Audi A3 Sportback TFSI e può contare su di un'autonomia in modalità puramente elettrica fino a 67 chilometri WLTP, ora resa ancor più fruibile dalla riduzione del 25% dei tempi di ricarica. Disponibile in due livelli di potenza, 204 e 245 CV, Audi A3 Sportback TFSI è dotata di una batteria agli ioni di litio dalla capacità nominale di 13 kWh. Brillanti, le prestazioni, cola la variante 45 TFSI che scatta da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e in modalità elettrica raggiunge la velocità massima, autolimitata, di 140 km/h. La sportività caratteristica della nuova generazione di Audi A3 viene ulteriormente sottolineata dal boost elettrico del motore a zero emissioni abbinato al quadricilindrico 1.4 TFSI.

Sul fronte 'elettrico', aumenta la potenza massima di ricarica, portata dagli originari 2,9 kW a 3,6 kW in corrente alternata. È così possibile attingere energia a un impianto domestico con presa industriale, quindi con minimi adattamenti infrastrutturali, ripristinando integralmente l'autonomia elettrica in 2,4 ore, contro le precedenti 3,5 ore e con un 'risparmio' di tempo nell'ordine del 25%. Un pratico strumento per gestire l'auto da remoto è rappresentato dall'app myAudi che trasferisce i servizi Audi connect sullo smartphone e permette sia di controllare mediante device lo stato della batteria sia di avviare i processi di ricarica e gestire la preclimatizzazione.

I clienti Audi possono anche ricaricare durante il viaggio grazie al servizio Audi e-tron Charging Service che garantisce la fruizione di una vasta rete di colonnine (oltre 310.000, delle quali oltre 19mila in Italia) in 26 Paesi europei con un unico contratto e un'unica card. Quanto alla ricarica domestica, grazie alla partnership con Enel X sono disponibili i pacchetti Ready for e-tron e Ready for e-tron Pro. Entrambi prevedono la realizzazione della linea di alimentazione con connessione a valle del contatore cui si accompagna l'installazione, nel primo caso, del sistema di ricarica Audi e-tron compact, di serie per Audi A3 Sportback TFSI e, nel secondo caso della wallbox Enel X.