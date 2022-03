Renault Austral, ultimi collaudi C-suv prima reveal 8 marzo

A breve Austral, il nuovo C-suv di Renault, sarà svelato e dopo l'estate arriverà nelle concessionarie. In attesa del reveal del veicolo definitivo (l'appuntamento sul sito di Ansa Motori è per la mattina del prossimo 8 marzo) la Casa della Losanga sta concludendo i test con i veicoli di pre-produzione.

Una fase delicata, che tra i molti collaudatori di Renault, vede impegnati due esperti come Frederic e Benjamin che prendono il volante di Austral mettendosi nei panni del cliente e poter apportare così gli ultimi settaggi in reali condizioni di utilizzo. Sviluppare un progetto automobilistico ambizioso come il nuovo Austral, vuol dire lavorare per ottimizzare a 360 gradi tutte le prestazioni che il futuro veicolo dovrà offrire. L'elenco è lungo e vario, perché bisogna considerare tutti gli ambiti: comportamento su strada, confort, frenata, performance, consumi, ergonomia, connettività… tutto conta! Il livello da raggiungere per ogni prestazione è stabilito basandosi sulle attese e le esigenze dei clienti target e tiene anche conto della promessa della marca che il prodotto deve incarnare e dei veicoli di riferimento della concorrenza.

In sintesi: progettare partendo dal foglio bianco un nuovo modello vuol dire fissare obiettivi quantitativi e qualitativi per ogni prestazione e verificare se sono stati raggiunti durante l'intera fase di sviluppo. Naturalmente, è necessario che il risultato finale, ossia il veicolo di serie, sia attrattivo e coerente per il cliente così come per la marca, dall'inizio alla fine della commercializzazione.

Benjamin e Frederic hanno due ruoli diversi, ma nel perimetro delle rispettive missioni hanno un punto di contatto fondamentale: formulare un parere che sia al tempo stesso neutrale ed obiettivo. Questi due esperti svolgono la loro missione formando una coppia che promuove il confronto e la complementarità dei punti di vista.

Frédéric è, in un certo senso, il portavoce delle specifiche prestazionali trasmesse all'ingegneria per ogni veicolo, in cui vengono considerate le principali attese del cliente. Non essendo direttamente coinvolto nella progettazione tecnica dei modelli, Frédéric può prendere le distanze necessarie per valutare i progressi di tutti i progetti dei veicoli che gli viene richiesto di valutare. Interviene solo sporadicamente, ad intervalli regolari, nei singoli progetti, per fornire un'analisi di tutte le sue impressioni. Un'analisi che condivide con Benjamin e il suo team nel caso specifico di nuovo Austral.

Benjamin, invece, segue e gestisce quotidianamente l'avanzamento dello sviluppo tecnico di Nuovo Renault Austral.

Con il suo team, è, in un certo senso, il garante delle soluzioni tecniche adottate. È coinvolto quindi direttamente e quotidianamente nella definizione e nella verifica della pertinenza delle specifiche tecniche scelte per il veicolo.

Eppure, proprio come Fréderic, anche lui ha il compito di concentrare la sua attenzione sul risultato ottenuto, mettendosi nelle condizioni d'uso e nei panni dell'utente finale.