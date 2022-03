Nissan Juke, arriva anche la versione ibrida

Un nuovo propulsore ibrido è in arrivo per Nissan Juke, che punta fornire alte prestazioni con emissioni e consumi ridotti. Il crossover compatto di Nissan aggiungerà infatti a breve un nuovo propulsore alla sua gamma, questa volta con un motore ibrido.

"La strategia di elettrificazione di Nissan sta accelerando - ha dichiarato Guillaume Cartier, Presidente di Nissan Regione AMIEO - e Juke Hybrid, che arricchirà la gamma nel corso dell'anno, sarà un'ulteriore pietra miliare del nostro obiettivo strategico di offrire nuovi prodotti interamente elettrificati entro il 2023".

La versione ibrida di Juke sarà dotato di un motore multi-mode, con accensione sempre 100% elettrica, piacere di guida in ogni circostanza ed efficienza energetica con cambio multi-mode intelligente, frenata rigenerativa e batteria ad alte prestazioni. Il motore ibrido di Juke è composto da un motore Nissan a combustione interna di nuova generazione e all'avanguardia appositamente sviluppato per funzionare su motorizzazioni ibride, erogando una potenza di 69 kW (94 cv) e una coppia di 148 Nm.

Per la propulsione elettrica, invece, Nissan ha fornito il principale motore elettrico che eroga una potenza di 36 kW (49 cv) e una coppia di 205 Nm, mentre Renault ha contribuito con lo starter/generatore ad alta tensione da 15kW, con l'inverter, con la batteria raffreddata ad acqua da 1,2 kWh e con il cambio fortemente innovativo. Il risultato è un propulsore che eroga il 25% di potenza in più rispetto all'attuale motore benzina, con consumi ridotti fino al 40% in ciclo urbano e fino al 20% in ciclo combinato (dati soggetti a omologazione finale).

Importante per il piacere di guida di Nissan Juke Hybrid è il cambio multi-mode avanzato a basso attrito che consente di sfruttare al meglio la potenza propulsiva del motore benzina o elettrico o entrambi. Per ridurre l'attrito, il cambio utilizza giunti a denti invece dei tradizionali anelli sincronizzatori per i 4 rapporti 'ICE' e i 2 rapporti 'EV'. Inoltre, sempre per ridurre l'attrito, il cambio non si avvale della frizione.

L'avviamento è al 100% elettrico e i 2 motori vengono usati insieme per sincronizzare le marce, offrendo un'accelerazione fluida, connessa e reattiva.