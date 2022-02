In Brasile pick-up Fiat Toro ora anche ecoDiesel con urea

Sulle ali di un successo di vendite che dura da 6 anni e che conta oltre 340.000 veicoli consegnati in Brasile, la Fiat amplia nel Paese sudamericano l'offerta del suo pick-up Toro modello 2022, proponendo una versione a gasolio con propulsore di ultima generazione che utilizza l'urea per abbattere le emissioni inquinanti.

Accreditato di 170 Cv di potenza massima, il nuovo EcoDiesel 2.0 TDI vanta 350 Nm di coppia e consumi medi di 12,7 km/l.

Grazie a un serbatoio di additivo di 13 litri può percorrere sino a 10.000 km prima di dover ricorrere al rifornimento di urea. Oltre che essere più 'pulito', il nuovo quattro cilindri promette consumi inferiori e un conseguente autonomia media per pieno estesa a 760 km, oltre a e tagliandi annuali di manutenzione prolungati sino a 20.000 km, per un complessivo e deciso abbassamento dei costi di gestione.

Dotato di trazione integrale per affrontare al meglio le strade brasiliane più sconnesse e per muoversi con agilità nei cantieri, il Toro 2.0 TDI 170 Cv sul suo cassone può trasportare sino a 1.010 kg di merci. La nuova proposta monta un moderno cambio automatico a 9 rapporti ed è accreditato di una velocità massima di 193,5 km/h e di uno scatto da 0 a 100 km/h in 11,7 secondi.

Fiat Brasile ha approfittato dell'introduzione del turbodiesel 2.0 TDI 170 Cv per apportare miglioramenti per efficienza all'intera gamma del Toro 2022, prodotta nel polo automobilistico Stellantis di Betim. Oltre a tagliandi a intervalli più lunghi da segnalare per le versioni Turbo 270 Flex consumi medi calati del 7,4%.