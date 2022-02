Ford Ranger Raptor, tecnologia per l'off-road 'estremo'

Un telaio specifico, rinforzi e tecnologia per arrivare ovunque. La nuova versione di Ford Ranger Raptor è pensata per affrontare qualunque tipo di terreno, anche l'off-road più impegnativo. I supporti per i tamponi d'arresto, la torre dell'ammortizzatore anteriore e la staffa dell'ammortizzatore posteriore sono progettati per garantire che il nuovo Ranger Raptor possa gestire le condizioni di fuoristrada più estremo.



Gli ingegneri Ford hanno completamente riprogettato le sospensioni. I nuovi bracci di controllo superiori e inferiori in alluminio, resistenti ma leggeri, le sospensioni anteriori e posteriori per il lungo raggio e un sistema Watt's link posteriore sono stati progettati per offrire un maggiore controllo sui terreni accidentati alle alte velocità.

"Le nuove sospensioni del Ranger Raptor - hanno fatto sapere da Ford - sfruttano al meglio gli ammortizzatori Fox Live Valve.

Si adattano in tempo reale per consentire un eccezionale controllo del veicolo su strada, mentre assorbono con facilità le asperità e i solchi più profondi in fuoristrada, garantendo il massimo controllo e prestazioni al top".

Gli ammortizzatori di nuova generazione FOX Live Valve da 2,5 pollici con bypass interno sono dotati di una tecnologia di controllo all'avanguardia che offre una capacità di smorzamento sensibile alla posizione. Questi ammortizzatori sono i più sofisticati mai montati sul Ranger Raptor e sono riempiti con olio infuso di Teflon che riduce l'attrito di circa il 50% rispetto a quelli del modello precedente.

Mentre la parte meccanica è targata FOX, il lavoro di messa a punto e di sviluppo è stato effettuato da Ford Performance utilizzando una combinazione di ingegneria assistita al computer e di test nel mondo reale. Tutto, dalla regolazione delle molle all'impostazione dell'altezza di marcia, alla messa a punto delle valvole fino all'affinamento delle zone di guida, è stato eseguito per creare il perfetto equilibrio tra comfort, controllo, stabilità e trazione su strada e in off-road.

Collegato alle nuove modalità di guida selezionabili del Ranger Raptor, 2 il sistema Live Valve è stato sviluppato per fornire un migliore comfort su strada e una migliore qualità di guida in fuoristrada sia alle alte sia alle basse velocità. (