Nissan Juke, Kiiro è versione speciale dedicata a Batman

E' un'anteprima assoluta quella di Juke Kiiro e The Batman, la versione speciale del crossover compatto Nissan e il nuovo film del supereroe mascherato. In occasione dell'anteprima del film nelle sale di Roma e Milano, il nuovo Juke Kiiro sarà infatti esposto per la prima volta in Italia, in Piazza della Repubblica a Roma e in via Santa Radegonda a Milano, vicino a Piazza Duomo. Il film, diretto da Matt Reeves, è uno degli eventi cinematografici più attesi del 2022 e Nissan ha intrapreso una partnership promozionale con Warner Bros Pictures in vista dell'uscita nelle sale italiane del nuovo film, prevista per il prossimo 3 marzo.

La versione speciale Kiiro di Nissan Juke si distingue per il colore degli esterni in Ceramic Grey, con tetto a contrasto Black, così come dai dettagli di colore Spiced Lemon sulle finiture del paraurti anteriore e posteriore e sulle modanature laterali. I cerchi in lega da 19", ripresi dalla versione top di gamma Tekna, si presentano ora in un'inedita veste total Black.

Le calotte degli specchietti e la linea spiovente del tetto presentano un motivo grafico che, nel caso del tetto, sfuma verso il posteriore della vettura.

All'interno, i sedili sportivi Monoform sono in tessuto Black con inserti in pelle sintetica e impunture Spiced Lemon. Il bracciolo centrale, la console, le portiere anteriori e il poggia ginocchia sono invece rivestiti in pelle sintetica Black.Nissan Juke, Kiiro è versione speciale dedicata a BatmanIl nome della versione speciale è riportato su un badge posizionato sulla console centrale, vicino alla leva del cambio.

Juke Kiiro sarà prodotto in edizione limitata di 5.000 unità, delle quali 200 destinate al mercato italiano. Il design è stato realizzato dal team di Nissan Design Europe, nel centro di Londra, che oltre alle due generazioni di Juke, ha disegnato le linee di Qashqai. Come il resto della gamma, Juke Kiiro è equipaggiato con un motore turbo benzina che eroga una potenza di 114 CV e una coppia di 200Nm, abbinato di serie a un cambio manuale a sei rapporti e in opzione al cambio automatico a doppia frizione (DCT) con leve del cambio al volante.