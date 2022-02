Mercedes Glc Night Edition Plus: suv dinamico e tecnologico

Si chiama Night Edition Plus ed è una versione speciale della Mercedes Glc Coupè con un pacchetto di accessori che la rendono particolarmente allettante per il mercato italiano. In particolare, partendo dalla versione Premium, con un supplemento di soli 1000 euro, si possono avere tutta una serie di optional del valore di oltre 4 mila euro fra cui il tetto panorama, i fari Multibeam Led, i cerchi AMG da 20 pollici, le pedane laterali e il pacchetto Night per gli esterni che comprende diverse rifiniture della carrozzeria in colore nero lucido, la mascherina del radiatore classica con una lamella nera lucidata a specchio, inserti cromati e i vetri atermici scuri per i finestrini laterali posteriori e il lunotto. Inoltre vi è di serie l'Urban Guard, l'esclusivo sistema di antifurto che dialoga in tempo reale con l'applicazione Mercedes Me. In questo modo il proprietario dell'auto è aggiornato real time sugli spostamenti dell'auto con il sistema che invia le informazioni di tracking del veicolo alle forze dell'ordine in caso di furto. Oltre all'esclusività del suo allestimento, la Night Edition Plus si distingue per l'elevato vantaggio cliente, pari al 77% rispetto al listino delle dotazioni offerte che, rapportato al valore della vettura, si concretizza in un vantaggio intorno al 5%.



La presentazione della Glc Coupè Night Edition Plus è avvenuta nelle colline del Chianti dove Mercedes-Benz Italia ha portato l'intera gamma Glc, che rappresenta il 40% delle vendite di suv del marchio. Nel 30% dei casi viene scelto in configurazione Coupé e oltre il 10% in versione 'alla spina', una percentuale che è salita al 36% nel 2021. Dal 2016 sono state vendute in Italia oltre 49 mila Glc e a confermare l'apprezzamento dei clienti verso questo tipo di veicoli lo dimostra il fatto che ogni 10 Mercedes vendute, 4 sono appunto suv.

I Suv di Stoccarda quest'anno festeggiano i 25 anni: era il 1997 quando fu lanciata la Classe ML. Da allora è stata fatta molta strada con 11 modelli (Classe G, GLA, GLB, GLC, GLC Coupè, GLE, GLE Coupè, GLS, EQA, EQB e EQC) e motorizzazioni per tutti i gusti e le esigenze: benzina, diesel, Hybrid, PHEV e Full Electric. Una gamma con motorizzazioni da 4 a 8 cilindri, con potenze che vanno da 116 a 634 CV, con 2 e 4 ruote motrici e una fascia di prezzo che va da 36.500 a 171.000 euro.

Particolarmente apprezzate sono le motorizzazioni diesel hybrid plug in sviluppate con il motore due litri quattro cilindri (OM654). Nel caso della Glc vi è la 300de che ha 316 cv di cui 194 derivati dal motore termico e 122 da quello elettrico (700 Nm di coppia di sistema) con una autonomia in full electric di circa 50 km. Il nuovo ibrido plug-in di GLC abbina il più moderno motore diesel Mercedes con un sistema ibrido plug-in con una nuova batteria agli ioni di litio con una capacità di accumulo di 13,5 kWh. Grazie a un caricabatteria da 7,4 kW raffreddato ad acqua, la batteria si può ricaricare velocemente attraverso Mercedes-Benz Wallbox: sfruttando la completa potenza la ricarica dal 10 al 100 percento del SoC (State of Charge) la ricarica impiega circa 1,5 ore. Con una comune presa di corrente di rete, la stessa operazione richiede circa cinque ore.

Lungo le strade del Chianti abbiamo potuto provare tutte le motorizzazioni, sia sulle strade di collina che in alcuni tratti di sterrato. Tutte le condizioni di guida hanno messo in evidenza la grande abitabilità e il notevole comfort grazie alle sospensioni pneumatiche a controllo elettronico e al cambio automatico 9G-Tronic a nove rapporti. Abbiamo messo alla prova anche il Dynamic Select che permette di impostare varie modalità di guida (fino a 7 con il pacchetto off road): Comfort, ECO, Sport, Sport+ e Individual. Nelle modalità Sport e Sport+ la vettura risulta molto più performante e le sospensioni si irrigidiscono per una maggiore tenuta di strada. Con il pacchetto Offroad sono disponibili due programmi: uno per lo sterrato non compatto come sabbia, ghiaia o neve, mentre per un fuoristrada più impegnativo con tratti rocciosi o forti pendenze vi è un programma specifico. In questo programma, la regolazione della trazione opera in modo analogo a un differenziale autobloccante attraverso un intervento frenante mirato e selettivo sulle ruote. I programmi di marcia adattano di conseguenza anche le caratteristiche di motore, cambio e sterzo.

Il nuovo allestimento Night Edition Plus arriverà nelle concessionarie nel mese di marzo con prezzi a partire da 66.494 euro.