DS 3 Crossback, arriva edizione speciale Toits de Paris

L'eleganza è sempre più parigina, per DS 3 Crossback che ora è anche Toits de Paris. Il nuovo allestimento ha fatto il suo debutto a listino in Italia nei giorni scorsi, in occasione dell'apertura delle passerelle della settimana della moda di Milano. Caratterizzata da un ulteriore tocco di eleganza, pensato in modo particolare per un pubblico femminile, DS 3 Crossback Toits de Paris è nata proprio per esprimere la comunanza di valori e di intenti tra il brand parigino di auto premium e il mondo della moda.



La versione DS 3 Crossback Toits de Paris deve il nome alla celebrazione di una parte fondamentale del patrimonio parigino, ovvero suoi tetti, che negli anni hanno ispirato numerosi artisti. Pittori, poeti, registi e fotografi come Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Gustave Caillebotte, Paul Verlaine, Jacques Prévert, François Truffaut e Robert Doisneau hanno contribuito alla fama dei tetti di Parigi, a tal punto che è stata presentata per poterli registrare come patrimonio mondiale dell'Unesco.

L'edizione limitata di DS 3 Crossback Toits de Paris, celebra i tetti parigini anche con un colore del tetto Grigio Carat, da abbinare a uno dei cinque colori in gamma: Bianco Perla, Bianco Polare, Noir Perla Nera, Gris Artense e Grigio Cristallo.

L'esterno è rifinito con badge esclusivi davanti e sui lati che rivelano lo skyline parigino e monumenti iconici come la Torre Eiffel, la Torre di Montparnasse e il Sacro Cuore. La griglia presenta punte cromate, mentre, al posteriore, la fascia sul portellone è nero Gloss. I cerchi sono invece Shangai da 18 pollici con taglio a diamante.

Cinque i propulsori disponibili: E-TENSE 100% elettrica da 41.400 euro al lordo dei contributi ambientali, benzina da 27.750 euro in PureTech 100 Manual e PureTech 130 Automatic, oltre al diesel da 29.600 euro in BlueHDi 110 Manual e BlueHDi 130 Automatic.