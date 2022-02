Renault Austral: attesa quasi terminata per il nuovo Suv

Conto alla rovescia quasi terminato per la nuova Renault Austral, il Suv di taglia media che verrà svelato in anteprima mondiale l'8 marzo. Come spesso avviene in occasione di un modello importante, la casa francese ha divulgato alcuni bozzetti per alimentare l'attesa della presentazione.

L'immagine mostra alcuni dettagli che allineano il design della Austral al family feeling aziendale, come i gruppi ottici anteriori a led chiamati dalla casa francese C-Shape. Sono uniti da una banda cromata estesa in orizzontale verso il logo rinnovato, che ritroviamo a cornice della superfice vetrata. Il lavoro dei designer puntava ad una personalità forte, in linea con il processo di rinnovamento basato sulla "Renaulution". Le grandi ruote sottolineano il profilo muscoloso con una linea del cofano vicina ai passaruota.

Nuovo Austral vanta anche tutti i codici tradizionali dei SUV: ski anteriori e posteriori, protezioni laterali e sottoscocca a contrasto, altezza da terra e linea di cintura alta per garantire la protezione degli occupanti. Condivide la nuova piattaforma CMF-C con la cugina Nissan Qashqai, oltre ad una gamma di motori completamente elettrificata.

"Abbiamo realizzato il design esterno di Nuovo Austral basandoci sul linguaggio sensual tech della Marca Renault - ha detto Agneta Dahlgren, direttore del progetto Design di Renault - Il risultato si concretizza nell'abbinamento di forme generose, spalle arrotondate, fianchi sporgenti con l'integrazione di raffinati dettagli tecnici come i fari high-tech che rafforzano l'identità del design".