MINI JCW Clubman: in arrivo la serie speciale Untold Edition

Una delle interpretazioni più riuscite tra le shooting brake è senz'altro la Mini Clubman, la berlina 6 porte in abito lungo da anni protagonista nel suo segmento. Con la serie speciale Untold Edition, la Mini Clubman 2022 alza l'asticella in termini di stile e piacere di guida, storicamente i due punti di forza del brand britannico. Le caratteristiche specifiche di design e la finitura in Sage Green metallic - disponibile per la prima volta per la MINI Clubman - conferiscono un aspetto carismatico al modello, che sarà disponibile da marzo 2022.

Nuova Clubman Untold Edition viene spinta da un motore turbo a 4 cilindri da 2,0 litri e 225 kW/306 CV, abbinato al cambio Steptronic Sport a 8 rapporti e al sistema di trazione integrale ALL4. Le prestazioni indicano 4,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge la velocità massima di 250 km/h.Un'altra caratteristica esclusiva del design della MINI John Cooper Works Clubman nella Untold Edition sono i bordi all'estremità inferiore della carrozzeria, che per la prima volta sono rifiniti in verde scuro.

Anche le cinque strisce sportive parallele che corrono al centro del cofano e del tetto sono specifiche per questo modello. I portelloni laterali di alta qualità stampati in 3D riprendono il motivo delle strisce sportive, riscontrabile anche nel logo proiettato dagli specchietti retrovisori e sulle rifiniture delle soglie delle porte. Una finitura nera è disponibile come optional per il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori esterni, mentre le maniglie delle porte, le finiture dei terminali di scarico, i loghi MINI e la scritta del modello in Piano Black sono parte integrante del design specifico dell'edizione. I cerchi in lega leggera da 18 pollici nel design Untold Spoke con superfici Bicolor nella combinazione Jet Black/Refined Brass sono stati sviluppati esclusivamente per le Special Edition MINI.

Lo schema di colori è applicato anche alla cornice della griglia del radiatore e alla barra trasversale, così come per la scritta "Clubman" sulle porte sdoppiate nella parte posteriore. Il rivestimento del tetto color antracite e i sedili sportivi in MINI Yours Leather Lounge Sage Green aggiungono un tocco sportivo ed esclusivo all'interno della MINI Cooper S Clubman nella Untold Edition. Le cuciture, i profili illuminati e gli inserti in tessuto nella parte superiore ed esterna degli schienali dei sedili sottolineano in modo particolare l'atmosfera elegante dell'interno. In alternativa, i sedili sportivi sono disponibili anche nella variante MINI Yours Leather Lounge Carbon Black.

Nell'abitacolo, le strisce illuminate in Sage Green sono abbinate a superfici interne dal design esclusivo con un motivo a strisce e una finitura verde. Le cornici in Refined Brass sulle bocchette di ventilazione creano un aspetto particolarmente elegante. Il logo della MINI Untold Edition si trova sulla razza inferiore del volante sportivo in pelle Nappa e sui tappetini. Oltre alle caratteristiche di design, la MINI Clubman nella Untold Edition offre anche un equipaggiamento particolarmente pregiato. Questo comprende i fari adattivi a LED, il MINI Excitement Package e i MINI Driving Modes nonché il pacchetto di illuminazione per l'interno.