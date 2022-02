BMW Serie 2 Active Tourer, la compatta s'è fatta 'grande'

Si fa 'grande' e sale ad un livello superiore, la nuova generazione di BMW Serie 2 Active Tourer che strizza l'occhio alle sorelle maggiori. La compatta premium della casa dell'Elica tedesca si ripresenta infatti con una seconda generazione ancora più dinamica, con una tecnologia allo stato dell'arte e un design che rimanda per tanti motivi allo stile della recente iX, a cominciare dall'esterno per il quale i designer hanno puntato ad un'opera di 'pulizia' e linearità, per arrivare all'abitacolo che alla funzionalità aggiunge un ambiente premium.

Tutto, o quasi, è nuovo, a partire dalle motorizzazioni. Al momento del lancio le varianti di modello sono quattro, con trazione anteriore e potenze che vanno dai 100Kw/136 CV ai 160 Kw/218 CV e il nuovo modello sarà costruito nello stabilimento di Lipsia. La struttura della nuova Serie 2 è pensata per accogliere sia motori a combustione che elettrificati. Se una nuova versione della tecnologia Mild Hybrid debutta infatti nella 223i Active Tourer e 220i Active Tourer, con un motore elettrico integrato nel cambio automatico e che supporta il motore a combustione. Disponibile da subito alche la variante 218i da 136 CV.

Tutti i motori a benzina sono caratterizzati da un nuovo e più 'virtuoso' processo di combustione. Ottimizzato, poi , anche il diesel che equipaggia la 218d, con i suoi 150 CV. La famiglia è però destinata ad allargarsi, con l'arrivo il prossimo mese di luglio anche dei due modelli ibridi pug-in, dotati per la prima volta della tecnologia BMW eDrive di quinta generazione.

Il posto di guida è il posto migliore per godere di tutte le novità introdotte dalla nuova generazione di Serie 2 Active Tourer. Su tutte, è il design moderno del BMW Curved display a dettare 'legge' da dietro il volante, in pieno stile iX. Anche la geometria dell'abitacolo e numerosi dettagli sono ispirati alla iX, con il risultato di un ambiente dal massimo comfort, paragonabile ai modelli di gamma superiori tra bracciolo 'galleggiante' con pannello di controllo integrato e una riduzione generale dei comandi 'fisici'. Lo stile sportivo della guida è assicurato, così come lo sono la precisione e l'agilità dello sterzo. La funzione di limitazione dello slittamento delle ruote semi-automatico migliora poi la trazione.

Tante e tali sono ancora le novità introdotte sulla Nuova BMW Serie 2 Active Tourer, con prezzi da 34.600 euro della 318i ai 43.760 delle versioni 223i MSPORT e 223i xDrive Luxury, da alzare in modo netto quell'asticella che separava il modello 'compatto' della casa da quelli di gamma superiore. La Serie 2 è decisamente diventata grande.