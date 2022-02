Bmw i7, test acustici al FIZ per nuova ammiraglia elettrica

Per Bmw i test a cui è stata sottoposta la nuova ammiraglia elettrica i7 presso il Centro di ricerca e innovazione (FIZ) di Monaco sono stati l'occasione per svelare da un nuovo punto di vista il design e proporzioni di questa nuova berlina ma anche per 'raccontare' inediti contenuti di quello che diventerà il modello di punta della gamma 'i'.

La futura ammiraglia di Bmw è ancora in fase di sviluppo con l'obiettivo di combinare il caratteristico piacere di guida con un livello di confort che sia in grado - nell'ambito dei modelli elettrici premium - in una classe a sé stante. E in questo ambito, cioè in assenza di organi meccanici che generano suoni e vibrazioni, un fattore chiave sono le proprietà acustiche finalizzate a tenere lontani i rumori fastidiosi dagli occupanti.

I tecnici del FIZ stanno lavorando su numerosissime potenziali fonti di rumore e tutti i prototipi di pre-produzione della Bmw i7 - al pari di tutte le altre varianti della futura Bmw Serie 7 con propulsione convenzionale - sono sottoposti a un ampio programma di test acustici. Presso il Centro di ricerca e innovazione (FIZ) di Monaco vengono analizzati in dettaglio il rumore del motore elettrico e del rotolamento, così come l'aeroacustica e le vibrazioni, al fine di determinare appieno le proprietà acustiche delle nuove berline di lusso.

Ciò include anche la protezione acustica dei pedoni e degli altri utenti deboli - che devono avere la precisa sensazione dell'arrivo di un veicolo - e il suono del motore percepito all'interno della Bmw i7. Di quest'ultimo ambito si occupa Bmw IconicSounds Electric, un'impresa collaborativa tra il Gruppo di Monaco e il compositore di musica dei film di Hollywood Hans Zimmer.

I banchi di prova acustici presso la nuova sezione del FIZ North sono appositamente progettati per soddisfare i requisiti di mobilità elettrica e consentire di simulare realisticamente tutte le situazioni di guida. Qui, tutti i rumori fastidiosi registrati dagli ingegneri di sviluppo durante i test drive su strada possono essere ricreati ed eliminati selettivamente.

I dinamometri a rulli con un livello di quiescenza unico e rivestimenti di superficie intercambiabili consentono la misurazione e la convalida dell'acustica di guida e del rumore degli pneumatici su tutte le superfici stradali rilevanti per il traffico quotidiano in qualsiasi parte del mondo.

Bmw attribuisce grande importanza all'erogazione silenziosa della potenza del motore elettrico. I fattori che contribuiscono qui includono l'ottimizzazione acustica delle unità di azionamento, un montaggio specifico del modello e un incapsulamento di nuova concezione per i motori elettrici. Nel loro insieme, queste misure consentono alla i7 di ottenere un efficace disaccoppiamento acustico su un'ampia gamma di frequenze, garantendo così il massimo confort all'interno in tutte le situazioni di guida.

La maggiore rigidità della carrozzeria nella parte anteriore e la presenza di pneumatici con un sistema di ammortizzamento interno in schiuma contribuiscono a portare il confort acustico e vibrazione delle nuove ammiraglie elettriche a un livello eccezionale. Prove acustiche al banco prove climatiche e in galleria del vento. Al FIZ North sono presenti anche banchi climatizzati per i test acustici, in cui è possibile simulare tutte le condizioni rilevanti come l'acustica del sistema di condizionamento e ventilazione dell'intero veicolo, anche a temperature molto basse o molto elevate.

L'aeroacustica della Bmw i7 viene invece perfezionata nella galleria del vento: si misurano i vantaggi ottenuti con le superfici regolari della carrozzeria, con le maniglie integrate a filo, con gli specchietti esterni ottimizzati dal punto di vista aerodinamico e con un sottoscocca quasi completamente chiuso.