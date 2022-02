Mini Countryman, crescerà di taglia per competere con Q3

Nei prossimi anni Bmw amplierà ulteriormente la gamma Mini per presidiare nuovi sottosegmenti nel mercato premium procedendo sia con l'elettrificazione, ma anche con lo sviluppo di nuovi modelli ibridi. Come anticipa il periodico britannico AutoExpress, un esempio di questa diversificazione sarà fornito nel 2023 dalla Mini Countryman di terza generazione.

Questo suv compatto dopo la sua introduzione nel 2010 ha aperto la strada al marchio del Gruppo Bmw per espandersi oltre le sue radici - rappresentate dalla tradizionale berlina 'cittadina' - ed è rapidamente diventato il secondo modello Mini più venduto a livello globale Con la prossima Countryman Mini reinventerà questa caratteristica (e unica) offerta nell'ambito dei suv compatti premium, rendendo l'auto ancora più grande. Questo cambiamento - spiega AutoExpress che ha anche ricostruito con due rendering il possibile aspetto della terza generazione - si è reso necessario per introdurre nella gamma Mini un suv più piccolo completamente elettrico.

Si tratterà, quasi certamente, di un B-suv da posizionare sotto alla Countryman e che affiancherà nell'offerta delle compatte premium elettriche del Gruppo Bmw anche un inedito Mpv ampiamente ispirato al concept Urbanaut.

La futura Countryman sarà dunque più grande, raggiungendo i 4,5 metri di lunghezza (l'attuale è di 4,3 metri) e questa cura ricostituente le permetterà di competere ancora più efficacemente con modelli come l'Audi Q3 e la Volvo XC40. Il nuovo suv sarà basato su un'evoluzione della piattaforma FAAR del modello attuale e si sposterà a livello produttivo dalla sua attuale sede presso la Nedcar in Olanda a una linea di fabbricazione Bmw a Lipsia, in Germania.

Per ciò che riguarda le motorizzazione, la prossima Countryman dovrebbe perder l'attuale versione Phev (costosa e più pesante) a favore di una soluzione mild-hybrid da 48 Volt.

La gamma dei motori dovrebbe dunque comprendere il 3 cilindri turbo benzina da 1,5 litri da 136 Cv di MINI, per salire nella versione Countryman Cooper (sempre mild-hybrid 48 Volt) a 178 Cv e 280 Nm di coppia.

Previsto anche il ritorno della versione Cooper S con il 4 cilindri turbo da 2,0 litri dotato di elettrificazione a 48 Volt - per offrire una maggiore coppia ed emissioni ridotte - con 231 Cv e 360 Nm. A questa 'riorganizzazione' della gamma Countryman dovrebbe corrispondere anche il debutto sempre sulla piattaforma FAAR. La batteria, correttamente alloggiata grazie anche all'aumento delle dimensioni generali, porrebbe arrivare a 60 kWh per un'autonomia di 450 km con potenze fino a 255 Cv. E in questo caso Countryman Ev potrebbe sfruttare una configurazione con doppio motore per realizzare elettricamente la trazione integrale All4.