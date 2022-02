Ford: Ranger Raptor, generazione sempre più 'performance'

Una nuova generazione per Ford Ranger Raptor. Sviluppato da Ford Performance, nella sua ultima generazione è il più performante di sempre ed è dotato di una tecnologia più intelligente, che controlla una struttura più rigida e di nuova generazione, per quello che si presenta come il pick-up della casa dell'Ovale Blu più avanzato di sempre.



"Con il nuovo Ranger Raptor - ha dichiarato Dave Burn, Chief Programme Engineer di Ford Performance per il progetto Raptor - ci siamo concentrati in particolare sulla realizzazione di un veicolo dalle prestazioni autentiche. E' più veloce, è ricco di nuovi elementi ed è il Ranger più resistente che abbiamo mai realizzato". Per arrivare alla nuova versione, designer e ingegneri si sono affidati anche alle richieste che nel tempo sono state fatte dagli stessi clienti, come nel caso dello scalino per raggiungere più comodamente il cassone.

Ranger Raptor sarà anche il primo modello della gamma di nuova generazione Ranger ad essere lanciato in Europa, con consegne previste a partire dall'ultimo trimestre di quest'anno.

L'imminente arrivo del nuovo modello è stato anche anticipato da un video in puro stile Raptor, con il pick-up, guidato da un pilota esperto, impegnato a lanciarsi da un aereo cargo.

Sotto al cofano, la novità più importante in termini di performance è l'arrivo in gamma del motore EcoBost V6 biturbo da 3,0 litri, con blocco cilindri in ghisa compattata, più resistente e più rigido del ferro usato nelle fusioni tradizionali. Un sistema anti-lag, tipico delle vetture da corsa e simile a quello visto per la prima volta sulla Ford GT stradale e sulla Focus ST, consente poi un'erogazione rapida della spinta, quando serve.

Allo status da 'duro' del nuovo Ranger Raptor, dotato di modalità di guida specifiche per ghiaia, sporco, fango e sabbia, contribuisce anche un sistema di scarico attivo, controllato elettronicamente e che modula il 'suono' del motore in quattro modalità selezionabili: Quiet, che privilegia la silenziosità rispetto alle prestazioni; Normal, destinato all'uso quotidiano; Sport, che offre una nota più forte e dinamica; per finire con Baja, profilo di scarico estremo sia in termini di volume sia di suono, pensato per l'uso in fuoristrada.