Volkswagen ID.Buzz, il 'Bulli' con la spina sta arrivando

A cinque anni dalla presentazione della sua versione 'concept', l'ID. Buzz è ora pronto a diventare realtà. Anticipato come progetto futuristico al Salone dell'automobile di Detroit del 2017, per ID. Buzz è ora partito il conto alla rovescia per una duplice anteprima mondiale, ovvero quella del 9 marzo, quando il Bulli completamente elettrico debutterà allo stesso tempo come ID. Buzz e come ID.



Buzz Cargo, per viaggiare in entrambi i casi a emissioni zero.

Volkswagen Veicoli Commerciali è infatti impegnata nell'ultima fase di test dei prototipi ID. Buzz e proprio in questi giorni la flotta pre-serie sta viaggiando in tutta Europa. Si tratta dei test finali effettuati in condizioni d'impiego quotidiane tra Barcellona, Parigi, Londra, Amsterdam, Copenaghen, Amburgo e Hannover. "Prima di avviare la produzione in serie dell'ID. Buzz - ha commentato Kai Grünitz, Responsabile dello sviluppo veicoli presso la Volkswagen Veicoli Commerciali - questi test finali con veicoli che corrispondono pressoché del tutto alla versione definitiva ci forniscono elementi di conoscenza indispensabili per la messa a punto finale".

I prototipi dell'ID. Buzz in fase di test sono solo leggermente camuffati, così da svelare l'approccio dei designer che hanno trasferito lo stile del concept presentato nel 2017 nella versione di serie del 2022. Entrambe le versioni dell'ID.

Buzz riprendono anche gli elementi stilistici del Bulli originario, il leggendario T1, tra sbalzi della carrozzeria estremamente corti, massimo sfruttamento dello spazio su una superficie d'ingombro minima, la classica suddivisione del design della carrozzeria in un livello inferiore e uno superiore e il volto dalla forma a V.

Proprio come il Bulli delle origini, anche l'ID. Buzz dispone poi della trazione posteriore, ma nonostante tutti i legami con la grande storia della gamma, ID. Buzz nasce per dare un volto nuovo alla mobilità elettrica. Entrambe le versioni dell'ID.

Buzz, che si tratti del trasporto persone o del van, si basano sulla piattaforma modulare per la mobilità elettrica MEB del Gruppo Volkswagen. Entrambe le versioni dell'ID. Buzz debuttano nel 2022 con una batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio, che offre una capacità di energia lorda di 82 kWh. La batteria alimenta un motore elettrico da 150 kW (204 CV) che è integrato nell'asse posteriore e lo aziona.