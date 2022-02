Ford GT, una serie speciale Alan Mann Heritage Edition

Una nuova edizione speciale, molto speciale, per Ford GT. La 'special edition' risponde al nome di Ford GT Alan Mann Heritage Edition ed è stata svelata in occasione del Chicago Auto Show. Il modello speciale rende omaggio ai prototipi da corsa leggeri Alan Mann Racing del 1966, puntando il dito sull'importanza dei prototipi nello sviluppo delle GT vittoriose sui circuiti.

La livrea rossa e oro, con accenti Frozen White per la grafica, si ispira al prototipo Ford AM GT-1 del 1966. Inoltre, la Ford GT Alan Mann Heritage Edition 2022 è composta da molte componenti in fibra di carbonio, così come i materiali leggeri sono sempre stati l'ingrediente principale dei progetti firmati Alan Mann Racing. Un altro elemento caratteristico dell'edizione speciale sono i cerchi in fibra di carbonio da 20 pollici con pinze freno Brembo, verniciate in nero e rosso.

All'interno dell'abitacolo dominano i dettagli in fibra di carbonio, con rivestimenti in Alcantara su volante, pannello strumenti e sedili. Questi ultimi presentano cuciture oro e rosse, oltre al logo GT in rilievo sui poggiatesta. I due prototipi Alan Mann Racing, l'AM GT-1 e un'altra vettura basata sulla GT MK I, con i loro componenti leggeri hanno contribuito al successo della GT MK II, vincitrice a Le Mans.

La Ford GT Alan Mann Heritage Edition del 2022 è il settimo modello della serie Heritage Edition tra cui la Ford GT '66 (27 unità), la Ford GT '67 (39 unità), la Ford GT '68 Gulf Livery (50 unità), la Ford GT '69 Gulf Livery (50 unità), la Ford GT '66 Daytona, e la Ford GT '64 Heritage Edition. Come per questi modelli, anche la Alan Mann Heritage Edition sarà prodotta in numero limitato. (ANSA).