DS 9 E-Tense, ammiraglia ora ancora più green e sportiva

(ANSA) - NIZZA, 21 FEB - L'ammiraglia del brand DS 9, che è una delle auto più 'statutarie' nell'intera gamma di Stellantis, evolve e diventa ancora più alta di gamma. Lo fa grazie alle importanti esperienze maturate nell'ambito delle competizioni elettriche (DS ha vinto quattro titoli team e piloti nelle ultime stagioni di Formula E) e per rispondere alle richieste di una clientela che è molto esigente.

Debuttano in questi giorni la DS 9 E-Tense 250 che monta ora una nuova batteria da 15,6 kWh che completa il sistema propulsivo ibrido plug-in, che comprende un motore benzina PureTech a 4 cilindri da 200 Cv e un'unità elettrica da 80 kW (110 Cv). Grazie a questa novità è ora possibile percorrere in modalità 100% elettrica fino a 70 chilometri secondo il ciclo urbano WLTP o 61 chilometri secondo il ciclo combinato WLTP. Due gli allestimenti previsti per questa motorizzazione: Linea Performance Plus che è a listino a partire da 58.700 euro e Rivoli Plus che costa 61.700 euro.

Da notare che DS 9 E-Tense 250 è dotata di serie di un caricabatterie di bordo da 7,4 kW che consente di ricaricare completamente la batteria in meno di 2 ore e mezzo e permette quindi di sfruttare la grande efficienza del sistema Phev.

E' quanto abbiamo potuto valutare in un percorso misto ad ovest di Nizza riscontrando che, nella guida reale, i consumi restano molto bassi pur discostandosi dal consumo record omologato di 1,1 litri per 100 km (Wltp) che comporta emissioni di CO2 omologate in soli 26 g/km.

Naturalmente questa anima 'hyper-verde' dell'ammiraglia DS emerge solo con il piede leggero e con i settaggi in Eco e sfruttando, al massimo, la frenata rigenerativa e il veleggio.

Chi non può fare a meno di 'strapazzare' DS 9 E-Tense 250 ha comunque la possibilità di sfruttare i 250 Cv totali.

Su strada aperta l'auto (ma non conviene proprio farlo visto l'inasprimento dei controlli sui limiti in Francia) può arrivare a 240 km/h e, se si usa la sola energia della batteria, alla più coerente punta di 135 all'ora. In quest'ultimo caso il confort acustico all'interno della vettura è fantastico, paragonabile se non superiore a quello di berline luxury di fascia ben superiore. L'accelerazione 0-100 si realizza in 8,1 secondi Altra novità, che abbiamo potuto valutare nell'entroterra di Cannes, è la variante DS 9 E-Tense 4x4 360, che viene realizzata dalla divisione DS Performance. Logica evoluzione della DS 9 precedente, l'auto è arricchita da finiture ancora più lussuose e, soprattutto, da una serie di novità tecniche che fanno compiere a questa berlina di grandi dimensioni (è lunga 4,93 metri) un vero upgrade nei livelli di sportività, senza per questo modificare l'effetto 'tappeto volante' e le altre prerogative in termini di grande confort dinamico.

Le due maggiori novità, messe a punto con DS Performance, sono la trazione integrale elettrica e l'assetto sportivo. DS 9 E-Tense 4x4 360 ha anche assali anteriore e posteriore specifici per ottenere carreggiate più larghe, così come è stato maggiorato l'impianto frenante con pinze a quattro pistoncini e dischi da 380 mm x 32 mm all'anteriore (+ 50 mm x 2 mm rispetto alla precedente DS 9 E-Tense 225) e 290 mm x 12 mm al posteriore. Qualunque sia la finitura, il sistema DS Active Scan è presente di serie per realizzare un assetto che combina il confort degno di una grande berlina regolamentare con il dinamismo di una coupé Grand Touring.

Lo stesso motore benzina PureTech 4 cilindri da 200 Cv della DS 9 E-Tense 250 è accoppiato in questo modello con due unità elettriche, una da 110 Cv integrata nel cambio anteriore e l'altra da 113 Cv inserita nell'asse posteriore per fornire una trazione integrale 'intelligente'. In modalità zero emissioni, DS 9 E-Tense 4x4 360 percorre 52 km secondo il ciclo urbano Wltp o 47 km secondo il ciclo combinato Wltp. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, con la possibilità di raggiungere i 140 km/h con la sola alimentazione elettrica. Lo scatto 0 a 100 km/h viene superatosi realizza in 5,6 secondi.

Il consumo di carburante è contenuto a 1,8 litri/100 km con emissioni di CO2 omologate a 41 grammi/km secondo il ciclo Wltp.

Al volante di questa versione ci si può impegnare anche in una vera gara al rispetto ambientale: sul display va attivata l'applicazione DS Energy Coach sviluppata da DS Performance in collaborazione con l campione di Formula E Jean-Eric Vergne. La App aiuta il guidatore a ottimizzare la rigenerazione dell'energia durante le fasi di decelerazione con punteggi visualizzati sullo schermo centrale. Anche in questo caso due i livelli di finitura ed equipaggiamento: Performance Line Plus da 68.400 euro e Rivoli Plus da 71.400 euro. (ANSA).