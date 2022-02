Citroën, Berlingo Combi e Van ora anche BlueHDI automatico

Per i professionisti del trasporto, Citroën Berlingo Combi e Citroën Berlingo VAN sono da ora disponibili con la motorizzazione BlueHDi 130 S&S abbinata al cambio automatico a 8 rapporti EAT8. In Italia, la gamma di Citroën Berlingo dedicata ai professionisti è declinata sui due modelli progettati per supportare chi ha specifiche esigenze di mobilità, utilizzo e trasporto e che ora sono disponibili nella nuova motorizzazione, abbinata al cambio EAT8, pensato per aumentarne il comfort di guida.

In particolare, Citroën Berlingo Combi con motore BlueHDi 130 S&S EAT8 è disponibile sulla versione Feel, con prezzo di listino di 22.352 euro (IVA esclusa). Su Citroën Berlingo Combi, questa motorizzazione si aggiunge ai motori diesel già esistenti in gamma, il BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 5 rapporti e il BlueHDi 130 S&S con cambio manuale a 6 rapporti. Citroën Berlingo VAN con motore BlueHDi 130 S&S EAT8 è ordinabile nella versione Berlingo Van M Club al prezzo di listino di 21.850 euro (IVA esclusa) e nella versione Berlingo Van XL Club al prezzo di listino di 22.650 euro (IVA esclusa).

In aggiunta alle altre versioni con allestimento Club, le versioni con cambio automatico EAT8 presentano tra gli equipaggiamenti di serie il volante con comandi integrati, il Pack Visibilità (tergicristalli automatici con accensione automatica di fari + Sistema Magic Wash Premium) e il retrovisore interno manuale. Su Citroën Berlingo VAN, la motorizzazione BlueHDi S&S EAT8 si aggiunge ai motori già esistenti in gamma, dal benzina PureTech 110 cv S&S, ai motori diesel BlueHDi 100 e BlueHDi 130, entrambi con cambio manuale a 6 rapporti. A queste versioni, si aggiunge Nuovo Citroën ë-Berlingo VAN nella sua versione 100% elettrica.